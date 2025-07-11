中国地方高校亦争抢人才 大学若崩溃未来亦无望



二十年前初入社会的大学同窗聚会时，总免不了品评职业优劣。如同军队里品评哪个部队岗位最清闲般，大家常慨叹来生该选何种职业。同窗最向往的职业是大学教授。即便抛开社会尊重与影响力，教师年金、65岁退休制、悠长假期等无疑都是极具吸引力的要素。但此类评价未能持续太久。



韩国主要大学教授正流向海外。自2021年至今年5月，首尔大学56名教授转赴海外高校任教。其中41名赴美，其余15名分别前往中国香港、新加坡、日本、澳大利亚、中国大陆等地。以往以理工科教授流动为主，如今已扩展至几乎所有专业。离职教授专业分布为人文社会28名、自然科学12名、工学12名、艺术体育3名、医学1名。



自2000年代初，韩国本土培养的博士开始大规模进军海外高校。他们因在国际顶级学术期刊多发论文获得认可，英语水平亦提升至可胜任国际学术会议发言程度。海外高校参照期刊论文业绩遴选全球教授，如体育俱乐部般以高薪、研究经费、住房补贴等条件争抢“明星教授”。反观韩国高校，长期处于博士供应过剩状态，招聘态度消极，亦未建立成果奖励等逆向提案机制。因长期未能上调学费，财政余裕早已消失殆尽。



梦想成为教授的研究生是否仍在涌现？今年上半年首尔大学1453名研究生中，仅386名（26.6%）本科就读于该校，该比例持续走低。即便扩大至所谓“天空联盟高校（首尔大学、高丽大学、延世大学）”，结果亦无二致。在海外留学生减少的背景下，顶尖高校毕业生不选择母校研究生院，正意味着以教授为志业的学生总量在萎缩。教授已非学子们的理想职业。进入大企业、自主创业、攻读法学院等路径既提供更多机会，回报亦更为丰厚。



若教授持续外流、教师后备军不断萎缩，韩国教育未来必将黯淡。反观海外高校，正为吸引优秀师资展开激烈角逐。不仅素以变革迟缓著称的日本东京大学，连中国武汉大学等地方高校亦以突破常规的薪资、研究经费等条件招揽优秀教师。全球大学排名“《美国新闻与世界报道》2025-2026年度榜单”中，清华大学、新加坡国立大学等18所亚洲高校跻身百强。曾居百强之列的首尔大学现已跌至133位。



就现实而言，若无法立即大幅提高教师待遇，至少应立足长远视野持续推进政府资助扩增与学费合理化改革。各高校亦需通过扩充基金等方式谋求自救。哈佛大学凭借532亿美元（约合73万亿韩元）基金运作，可覆盖37%的年度预算。大学若崩溃，未来亦将随之崩塌。

