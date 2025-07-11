尹锡悦时隔124天再次被收监……谎言和厚颜无耻招致的作茧自缚



涉嫌指示妨碍逮捕自己、还在事后批准并废除戒严布告的尹锡悦前总统10日再次被拘留，被关押在首尔拘留所。这是在3月8日因取消拘留而获释124天之后。在拘捕令实质审查中，尹锡悦方面主张不拘留以保障其行使防御权，但法院以“担心毁灭证据”为由签发了拘留令。



尹锡悦再次被拘留，是他自己的谎言和辩解招致的。调查过程中出现了“尹锡悦阻止执行逮捕令、指示删除军队司令们的保密电话信息”的陈述和证据，但尹锡悦却固执地否认了嫌疑。甚至出现了笼络当事人的争议。特检认为，尹锡悦有可能笼络事件相关人士也是再次拘留的原因。实际上，部分人士在尹锡悦方面的律师出席调查时，会进行有利于尹锡悦的陈述，如果律师退场，就会改变说法，做出不利于尹锡悦的陈述。



在特检调查过程中，尹锡悦表现出的傲慢态度也对发布拘捕令不无关系。他还无理要求推迟到案日期和时间，以非公开形式离开，在接受调查的途中以“不能接受警察的审问”为由要求更换负责人，发生了种种荒唐的事情。此前，尹锡悦曾8次拒绝检察机关、警方、高级公职人员犯罪调查处的到案要求。谁会相信这样的嫌疑人以后会诚实地接受调查呢？



事实上，尹锡悦在4个月前从拘留状态中获释本身就有问题。很多人指出，法院以破例的方式计算拘留期限，取消拘留，检察机关放弃抗诉，这是只为尹锡悦一个人的执法。部下们以拘留状态接受审判，内乱头子却获释后尽情活动，这怎么能称为正常呢？尽管如此，尹锡悦似乎得到了无罪判决，表现出了气焰嚣张的样子。



现在已经控制了尹锡悦本人，特检已经具备了更迅速推进调查的条件。戒严调查初期，由于围绕内乱罪调查权和程序的混乱，各调查机关众口难调，出现了空白，但特检完全摆脱调查权争议，也有充足的调查人力和时间。特检当前的课题是调查尹锡悦企图成立紧急立法机构、使国会无力化、指示对媒体停电停水等细节问题，查明戒严的全貌。军方根据尹锡悦的指示派无人机渗透到平壤诱导“北风（涉朝事件）”的疑惑也不可避免地要进行全面调查。对于被神秘面纱遮蔽的疑惑，必须毫无保留地查明真相，并将其推上审判台。

