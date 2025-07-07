首尔房贷新规实施首周公寓交易量骤降62%

韩国政府针对首都圈住房抵押贷款设置6亿韩元上限的政策（简称“6•27贷款限制政策”）出台一周后，首尔公寓成交量暴跌逾60%，银行业房贷规模腰斩。专家评估认为，以江南区、瑞草区、松坡区（江南3区）为核心的房价上涨态势已现降温迹象。据韩国国土交通部不动产交易公示系统7月6日数据显示，新政发布次日起的6月27日至7月3日当周，首尔公寓成交663宗，较前一周（6月20日至26日）的1742宗锐减62%。部分购房者因担忧房价触顶已启动解约程序。6月20日至7月3日期间，首尔共发生225宗解约，其中39宗明确标注“贷款新政发布日”为解约事由。松坡区蚕室洞翠堤花园•嘉悦里雅宫殿、阳川区新亭洞木洞新城公寓9期、城东区下往十里洞天玺山城等14处项目虽在政策公布当日签约，最终仍选择解约。住房抵押贷款规模同步骤减。金融业数据显示，最近一周（6月30日至7月3日）首尔地区商业银行房贷日均申请额降至3500亿韩元，较新政发布前一周（6月23日至27日）的7400亿韩元日均额缩水52.7%。民间统计显示首尔房价初现跌势。房地产平台R114对首尔157万套（不含租赁）公寓样本分析表明，新政后首周首尔公寓价格环比下降0.02%，涨幅较前周（0.54%）由正转负。韩国不动产院官方统计则显示，首尔公寓价格环比涨幅收窄至0.40%，低于前周的0.43%。韩国总统李在明将此次政策定性为“初步尝试”，市场普遍预期首尔房市降温态势将持续。但专家强调需同步推进供给端改革方能根本解决住房问题。汉阳大学城市工程学系教授李昌茂（音）指出：“住房供给矛盾尚未化解，随时可能引发气球效应”，建议“需配套推进首都圈高密度复合开发等供给政策”。李祝福记者 bless@donga.com