《K-POP恶魔猎人》原声带登顶声田每日单曲榜美国榜

以韩国流行音乐（K-POP）为题材的奈飞（Netflix）动画电影《K-POP恶魔猎人》（如图）全球热潮持续之际，其原声带（OST）也在音乐平台上大受欢迎。根据全球音乐平台声田（Spotify）数据，收录于《K-POP恶魔猎人》的歌曲《你的偶像（Your Idol）》于当地时间4日登上声田“每日单曲榜50强”（Daily Song Top 50）美国榜首位。此前登上该榜单冠军的韩国流行音乐作品仅有防弹少年团（BTS）田柾国的《七》、朴智旻的《后》和BLACKPINK朴彩英的《APT.公寓》三首。其他收录曲也在美国声田榜单占据高位。《黄金（Golden）》位列第2位，《如何完成（How It’s Done）》和《汽水流行（Soda Pop）》分列第8和第10位。目前，在美国公告牌（Billboard）主专辑榜“公告牌200强”中，《K-POP恶魔猎人》原声带专辑位居第8位。在英国官方单曲榜“百强单曲榜”上，《黄金》和《你的偶像》首次上榜便分别取得第31位和第34位的高排名。《K-POP恶魔猎人》是一部以保护世界免受恶灵侵袭的韩国流行音乐女子组合“亨特莉克丝”（Huntrix）为主角的动画电影。该片生动描绘了亨特莉克丝与恶灵世界男子组合“狮子男孩”（Lion Boys）竞争并对抗邪恶势力的过程。影片以首尔南山塔和骆山公园等为背景，拉面（方便面）、虾条、紫菜包饭等元素也自然融入其中。李智允记者 leemail@donga.com