地方自治30周年…经验证之“民生行政”乃解决两极分化之道



实行地方自治团体首长直选制的民选地方自治，将于下月1日迎来30周年。地方自治虽在实施过程中历经波折，但在改善居民生活质量方面取得了成果，如今却也面临根基动摇的危机。因低生育率和老龄化问题导致人口减少，地方财政遭削弱，公共基础设施亦趋薄弱。其结果是，青年为寻找工作与公共基础设施而离开地方，首都圈单极体制深化的恶性循环已然固化。



我国逾半数人口集中于首都圈，地区生产总值（GRDP）比重亦由首都圈占据过半。因首都圈过度集中，全国228个基础自治团体中，有130个面临消亡风险，釜山等广域市亦不例外。韩国产业研究院分析称，2000年代以后国家不平等程度的64%源于首都圈与非首都圈差距。地区两极分化已升级至威胁社会可持续性的“亡国病”水平。



首都圈与非首都圈之差距，若无法解决地方就业岗位短缺、教育•医疗•交通等公共基础设施崩溃等复合难题，必将日益加剧。然则，中央政府逐一掌握地方实情并迅速推行必要政策存在局限。此乃应关注更贴近现场的自治政府业已取得成功的“民生行政”之缘由。仁川推行“仁川型生育政策”，今年第一季度新生儿数（4216名）较去年同期增长14%，上演反转剧。该政策在中央政府既有生育•育儿支援基础上追加2800万韩元，提供总额1亿韩元规模的定制化支援，直至子女年满18周岁。济州西归浦市公立产后护理院、光州公立深夜儿童医院等地方自治团体的低生育率政策亦在全国推广开来。



庆尚北道则推行以农事法人为核心的“股东型两熟制共同耕作”模式。通过村级规模经济，收入倍增并创造了青年农民就业岗位。釜山为阻止青年人口外流，正打造文化•医疗•体育等主要生活设施步行或骑行15分钟内可达的“15分钟生活圈”。



地区消亡源于社会未能向青年提供首都圈之外的多样化选择。地方自治团体比中央政府更了解地方实情。唯其自治团体探寻解决之道，方能诞生丰富对策。新政府既承诺均衡发展与自治分权，则须探索赋予地方自治团体更多实质性自治权限之路径。地方之创意与自主性将由此而生。积极吸纳特定地方自治团体经验证之政策，推广至所需之处亦属必要。

