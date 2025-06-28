新任住院医师代表称将积极与政府沟通

左右辞职住院医师（实习医生）动向的大韩实习住院医师协议会新任非常对策委员会委员长已选出，由首尔峨山医院住院医师代表韩星存（见图）担任。韩委员长表示，不仅将在住院医师内部，也将积极与政府及政界沟通。此前被归类为“强硬派”的前非常对策委员长朴丹，因主要教学医院住院医师代表在本报的采访（6月24日A10版）中批评其本人，已于24日表明辞职意向。据27日医疗界消息，大韩实习住院医师协议会非常对策委员会于26日召开线上临时代表大会，选举首尔峨山医院代表韩星存为新任非常对策委员长。在全部176个教学医院单位中，赞成96单位、反对30单位、弃权24单位、未参与26单位，韩非常对策委员长的当选获得通过。大韩实习住院医师协议会将于28日召开代表大会，对临时大会决定的事项进行追认。此前在住院医师群体内部被指“沟通不畅”的前非常对策委员长朴丹，由此将卸任代表职务。随着新任辞职住院医师代表的选出，预计医政间对话将更为顺畅。韩委员长27日在与本报的独家采访中表示：“将持开放态度，积极主动地与政府及政界对话。”身为首尔峨山医院整形外科第3年住院医师的韩委员长，是去年因医政矛盾而离开医院的辞职住院医师之一。朴京敏记者 mean@donga.com