防弹少年团全员完成兵役 最快下半年重启活动

“将为面临一定低迷期的韩国流行音乐（K-Pop）市场注入新能量。”（英国BBC广播公司）防弹少年团（BTS•照片）成员SUGA（本名闵玧其）于21日解除召集，至此，该组合7名成员全部完成兵役义务。在防弹少年团“完整体”活动最快将于今年下半年重启的预测出现之际，海外媒体也对防弹少年团的回归表现出极大关注。随着2023年作为社会服务要员开始替代服役的闵玧其解除召集，因成员金硕珍（Jin）于2022年12月入伍而产生的防弹少年团“服役空白期”在约2年6个月后宣告结束。金硕珍与郑号锡（J-hope）分别于去年6月和10月，金南俊（RM）与金泰亨（V）于本月10日，朴智旻（Jimin）与田柾国（Jung Kook）于本月11日各自服满兵役退伍。防弹少年团将于何时开始完整体活动尚不明确。音乐界普遍认为，防弹少年团选择举行巡回演出与粉丝直接见面的可能性高于发行专辑。去年退伍的郑号锡同样在退伍后首先启动了世界巡回演唱会。然而，受闵玧其酒驾事故影响，回归时间点可能比预期更晚。闵玧其去年8月因醉酒驾驶电动滑板车被查获，被处以1500万韩元罚款的简易命令。闵玧其也在解除召集当天通过粉丝沟通平台Weverse道歉称：“因去年的事情让大家失望和担忧，深感抱歉。伤害了粉丝们的心，我感到心痛。对心情想必同样沉重的成员们也感到抱歉。”海外媒体预测防弹少年团的完整体活动也将对全球音乐市场产生影响。英国广播公司分析称：“过去两年间，韩国流行音乐产业发生了相当大变化。许多人之所以期待防弹少年团回归，是希望他们能为韩国流行音乐注入新能量，并指明未来的方向。”美联社也报道称：“21日对防弹少年团粉丝来说是具有里程碑意义的时刻。他们期待组合能在今年内重组回归。”金素敏记者 somin@donga.com