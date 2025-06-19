朝俄关系走近，特朗普变化无常……更加重要的“邻居韩日”



韩国总统李在明17日在举行七国集团（G7）峰会的加拿大会见日本首相石破茂时表示，“韩日关系就像共同使用前院的邻居一样”，表明了加强两国间合作的意志。石破茂也表示，“今年是日韩邦交正常化60周年，是具有里程碑意义的一年”，决心进行穿梭外交等紧密沟通。据总统室透露，两位首脑就妥善处理历史问题、进一步扩大合作、建立面向未来的关系达成了共识。



韩日两国首脑在李在明就任总统后的首次会谈中承诺加强沟通和合作，从关系的连续性和稳定性来看是值得庆幸的事情。此前，两国间只要政权更迭，政策就会发生变化等，存在颇多坎坷。特别是历史问题总是拖后腿。李在明虽然对前任政府解决日本帝国主义强征受害者“由第三方偿还”的方法持批判态度，但从政策的一贯性角度出发，决定维持和发展关系，不能不说是一个好的开端。



更何况，在最近急剧变化的国际形势下，韩日之间合作的必要性进一步增大。在各种地缘政治危机面前，两国在相似的处境下就共同应对课题展开斗争。李在明和石破茂分别表示，“国际贸易环境和国际关系的困难正在加重”，“国际形势真的变得非常严峻”，强调互补性合作也是因为这个原因。



眼下，朝鲜和俄罗斯正在加强共生勾结。曾向俄罗斯侵略乌克兰战争派遣超过1万名特种部队的朝鲜，现在决定趁着全面战争前夕的紧急中东局势，追加派遣6000名工兵部队和军队建设人员。作为派兵的回报，朝鲜不仅通过粮食、石油等维持生命的手段，还通过获得尖端军事技术转让，加大了对周边国家的威胁。这更需要韩日、韩美日的紧急合作。



韩日两国还要克服特朗普第二届政府上台后美国引发的不确定性。眼下，特朗普总统的关税炸弹需要同病相怜的应对，而且还要警惕今后朝鲜与美国直接交易、特别是只废弃洲际弹道导弹的“小型交易”的可能性。在应对朝鲜核问题上，要与美国一起进一步加强三角合作，同时对特朗普二期令人眩晕的不可预测行为，在共同的警戒心下建立合作的基础。

