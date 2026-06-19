“铁柱”金玟哉对决射手希门尼斯

“面对将对我们施加强大压力的墨西哥，必须掌握比赛主导权。”韩国国家足球队主教练洪明甫（57岁）在与墨西哥队的2026美加墨世界杯小组赛A组第2场比赛前一天的18日在墨西哥瓜达拉哈拉体育场举行的正式记者会上作出上述发言。韩国与墨西哥的比赛堪称实际上的小组头名之争，将于19日上午10时在同一场地开球。本届世界杯共同主办国墨西哥是洪明甫号在A组面对的对手中实力最强的球队。墨西哥在国际足联排名第13位，比韩国高出9个位次。韩国在过往世界杯上两次与墨西哥交手，全部告负。双方历次国际A级比赛交锋中，韩国也以4胜3平8负处于劣势。韩国若能战胜墨西哥，将书写历史上首次在世界杯决赛圈小组赛取得两连胜的新纪录，并能打破小组赛第二轮不胜的魔咒。为此，以“铁柱”金玟哉（30岁，拜仁慕尼黑）为核心的防线必须封堵墨西哥招牌射手劳尔•希门尼斯（35岁，狼队）。希门尼斯身高188厘米，是一名制空能力出众的进攻球员。他在与南非的小组赛首轮比赛中用头球破门。去年9月在与韩国的热身赛中，希门尼斯同样以头球先拔头筹。当时双方2比2战平。解说员李荣杓评价说：“经验丰富的希门尼斯得分能力很强。他是一名很清楚如何跑位才能得分的攻击手。”金玟哉（190厘米）在对阵捷克的首轮比赛中，凭借出色的位置选择和积极的缠斗，展开了坚韧的防守，为韩国2比1逆转取胜增添了力量。进攻时，他前插至中线附近参与组织进攻，在攻防两端均展现了存在感。洪明甫强调：“金玟哉在我们队内的重要性不言而喻。防守球员必须组织有序，封阻墨西哥的攻势。”中场方面，两队引以为豪的中场球员之间的对决引人关注。李刚仁是主导韩国进攻组织的组织核心，他在对阵捷克的比赛中创下了百分之百的传球成功率。解说员朴智星展望说：“李刚仁将在第二轮起到最重要的作用。只要李刚仁能突破对方后卫的压迫，就能给墨西哥带来巨大威胁。”墨西哥主教练哈维尔•阿吉雷（68岁）曾在李刚仁效力西班牙甲级联赛马略卡时担任其主教练。阿吉雷在18日的记者会上表示：“李刚仁是一名能在脑海里勾勒全场，从容控球的球员。我已向队员们告知了限制李刚仁的方法。我们将不让他拿到球。”李刚仁与墨西哥“新星”希尔韦托•莫拉的对决也是一大看点。司职攻击型中场的莫拉在首轮对阵南非的比赛中替补登场，创下了墨西哥世界杯历史最年轻出场纪录（17岁零240天）。莫拉在该场比赛中14次传球全部成功，起到了球队进攻催化剂的作用。莫拉是本届世界杯48个参赛国1248名球员中年龄最小的一位。莫拉展现出对与李刚仁展开中场对决的期待。他表示：“李刚仁是一名每场比赛都展现出非凡实力的优秀球员。我想和像我一样自小就入选成年国家队的球员展开精彩对决。”李刚仁在2019年9月对阵格鲁吉亚的热身赛中，以18岁的年龄完成国际A级比赛首秀。瓜达拉哈拉=金倍仲记者、瓜达拉哈拉=韩钟浩记者 wanted@donga.com、hjh@donga.com