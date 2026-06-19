“于我而言，韩文化并非全球性内容，而更近乎一种原始情感”

7日，话剧《怎么又回到这里》在首尔钟路区演友小剧场落下帷幕。这部仅10天的小规模演出场场满座。不少观众是出于对编剧的信赖，慕名前来观看这部名称陌生的首演作品。因为它出自日本代表性剧作家坂元裕二（59岁，照片）之手。坂元裕二2023年凭借与是枝裕和导演合作的电影《怪物》获得戛纳国际电影节最佳编剧奖，在国际上广为人知。但他在日本早已是明星级剧作家。凭借引发热潮的电视剧《东京爱情故事》（1991年）甫一出道便备受瞩目。在韩国，他执笔的《在世界中心呼唤爱》、《母亲》、《花束般的恋爱》等影视作品也深受欢迎。事实上，他也很早便是一位创作话剧剧本的剧作家。此次演出是出版社“阿尔马”今年1月出版剧本《怎么又回到这里》时同步筹划的。据说，身为坂元裕二粉丝的阿尔马代表安智美主动提议翻译这部2018年在日本当地上演的作品。坂元裕二近日在接受《东亚日报》书面采访时表示：“剧本在日本也不容易出版，所以接到提议时我很惊讶。我认为海外作品的翻译体现了该国文化的成熟度，因此对韩国文化的敬畏之情也加深了。”《怎么又回到这里》以一座老旧的加油站为背景。主人公是经营加油站的年轻店长近杉。同父异母的哥哥根守来访，告知了父亲的医疗事故消息，故事由此展开。这并不是一部容易理解的作品。人物的过往和秘密更多通过对话而非事件本身来揭示。剧中多处反复出现不易理解的行为和台词，观众在很长一段时间内需在尚未理解人物的情况下跟随对话前行。这也是在电影《怪物》等作品中采用过的手法。对此，坂元裕二表示：“我不喜欢那种一上来就将登场人物形象交代清楚的作品类型，也不认为那是我该做的事情。”“当然，我知道这会抬高作品的门槛。但我不想用和现实截然不同的方式去创作。在现实中，我们对他人的了解是渐进的。一见面就以为理解了对方，那绝非真正了解了那个人。而且还需要留出永远不可能完全理解他人的余地。在创作上，比起‘理解’，我认为‘不理解’更有意思。”坂元裕二从1990年代起便多次创作朗读剧和短篇话剧剧本。《怎么又回到这里》是他的首部长篇话剧剧本，据称是应一位老朋友的委托而作。他说：“那位朋友也是一位话剧导演，从20多岁时起，每次喝酒都对我说‘为我写个剧本吧’。虽然我一直觉得麻烦，但有一天晚上心情不错，就顺势答应了。”答话虽然带着玩笑意味，但坂元裕二早已将剧本创作视为“毕生事业”。对主要从事影像工作的他而言，能够直接面对观众是话剧的一大魅力。此次他原本计划访韩出席演出，但因赶写新稿而未能成行。他说：“这是近来发生的事中最令我遗憾的一件，期待不久后能前往韩国。”坂元裕二对韩国怀有较高的情感。他是洪常秀导演的热烈影迷。此外，他多次表露与韩国合作的意向，今年4月还曾与母亲一同来韩国旅行。当被问及与韩国的缘分时，他谈起了一段往事。“大概是在我七岁时，和家人一起去海水浴。途中休息时，父亲错买了一盘韩国音乐的磁带。那音乐相当于现在的演歌吧。雪上加霜的是路上严重堵车，我们被迫在超过6个小时里反复听着完全听不懂的韩语歌。作为小孩子，我当时非常不满，但直到现在也忘不了那段时光。用陌生的语言唱出的、饱含感情的歌曲。直到现在，韩文化于我而言并非所谓全球化的什么内容，而更近乎一种原始的情感。”金泰彦记者 beborn@donga.com