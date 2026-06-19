李在明：“七国集团晚宴上与特朗普进行深入交谈，约定夫妻一起打高尔夫”

据悉，韩国总统李在明将在19日的记者会上讲述他在七国集团（G7）峰会上与美国总统特朗普会面的故事。李在明要求特朗普积极着手和平解决朝鲜问题，是否同时提及朝鲜与美国对话备受关注。李在明在当地时间16日至17日出席七国集团峰会期间，与特朗普进行了多次沟通。青瓦台解释说，虽然没有举行韩美双边会谈，但在邀请国欢迎活动当时进行了30秒的对话，在正式晚宴上也坐在一起讨论了悬案。李在明在回国之前的18日在X（前推特）上表示：“与特朗普总统共进晚餐，就韩半岛和平与韩美关系进行了90分钟的深入交谈，取得了很多进展。”青瓦台核心人士17日在会见记者时表示：“李总统在强调韩半岛问题的同时，要求发挥‘和平制造者’的建设性作用。对此，特朗普总统表示将为韩半岛问题的进展竭尽全力。”韩国政府认为，在朝鲜的“敌对两国”基调导致南北关系没有进展的情况下，特朗普可能会在11月美国中期选举前启动与朝鲜国务委员长金正恩的沟通。李在明可能强调了去年与特朗普达成协议的建造核动力潜艇等安保领域磋商取得进展的必要性。李在明在X上写道：“最后的午餐（17日）中，（特朗普）把一直使用的签字笔作为礼物送给了我。可能是因为记得第一次首脑会谈时收到过我用的笔。”“昨天晚餐时谈到高尔夫，说要和我夫妇一起打高尔夫，妻子拉钩约好了，今天午餐后分手的时候说一定要一起打高尔夫。以为是随便说说的话，但好像要准备一下。”韩国政府没有参加七国集团峰会通过的8份结果文件中的“核心矿物供应网稳定化”文件。只有七国集团成员国和澳大利亚共同参与的这份文件中写道：“我们对包括限制对核心矿物及与此相关的双重用途产品的随意出口和报复措施在内的损害经济安保和恢复力的非市场性政策、惯例及经济强压的使用深表忧虑。”这实际上是在针对在美中贸易矛盾的情况下开始控制稀土出口的中国。青瓦台表示：“虽然没有参加宣言，但支持七国集团的核心矿物多元化和构建具有恢复力的供应网的努力。”青瓦台人士也表示：“此前开拓的供应网生产线与欧洲也有不同的一面。”申圭鎭 newjin@donga.com