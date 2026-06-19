伊朗战争备忘录里充满“先补偿”……完败的特朗普“虚荣战争”

美国和伊朗达成协议的战谅解备忘录17日公开。连同特朗普总统的签名比原计划提前两天公开的谅解备忘录中，以伊朗放弃核武器和开发为代价，美国立即允许伊朗出口原油，并解除各种制裁和资产冻结。美国还决定为伊朗重建准备3000亿美元资金。霍尔木兹海峡虽然重新开放，但明确规定没有通行费的安全通航“仅限于60天”。对于这样的结果，大部分评价认为“伊朗胜利、美国失败”。美国向伊朗承诺允许出口石油、解除资产冻结、大规模重建基金等经济实惠。大部分都是签署备忘录后开始履行的先付方式。相反，伊朗则没有承诺新的让步，只同意恢复到以前状态。伊朗虽然表示放弃核武器，但这是“再次确认”原有立场。伊朗一直主张和平利用核能而不是核武器开发。还有人指出，霍尔木兹的开放只限60天，可能反而向伊朗提供了以服务费名义征收通行费的依据。这其中，特朗普总统无论如何都要尽快结束战争的迫切感产生了最大的影响。此次战争始于“一举改变中东秩序的绝好机会”的虚荣心。美国以尖端军事力量清除伊朗领导层，使伊朗军队无力化后，要求“无条件投降”。但虚有其势的时间只是暂时的。美国既没有驱逐伊朗的政教体制，也未能终结其核计划。最终，面临油价上涨和支持率下降的特朗普总统，不得不签署将核问题列为未完成的课题而罗列先行补偿方案的文件。更大的问题是，这种临时停战状态有可能永久化或至少长期化。能否在60天内结束核谈判还是个疑问。对于特朗普来说，在“美国投降”“外交灾难”的国内政治批评声中，减少了谈判表现出灵活性的余地。即便如此，站在有利位置的伊朗也不会轻易让步。仅凭这些只留下如此之多课题的权宜之计的协议，难以平息中东的不安和世界的不确定性。