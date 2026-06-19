瑞士洛桑国际管理发展学院：“韩国国家竞争力上升6个名次，排名第21位”

韩国的国家竞争力排名在1年内上升6个名次，在70个国家中升至第21位。反映生产性和效率性、本国形象的企业效率领域排名上升10位，整体排名上升。这恢复了受紧急戒严影响而导致的去年排名下降，但经济成果今年反而下降了3个名次。瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）18日公布“2026年国家竞争力评价”结果。韩国的竞争力排名从去年的第27位升至今年的第21位。这是自1997年被列入评价对象以来，继2024年（第20位）之后的第二高。受2024年12月发生的戒严事件影响，去年国家竞争力比前一年下降7个名次，但时隔1年后得以恢复。财政经济部解释说，在意味着人均国民收入3万美元和人口5000万人以上的国家的“30-50俱乐部”中，韩国的排名仅次于美国（第10位）。从各领域来看，企业效率从第44位升至第34位，上升10个名次；基础设施从第21位升至第15位，上升6个名次；企业效率方面，国内企业问卷调查结果的比重较高；劳动生产率从第49位升至第34位，大企业竞争力从第57位上升到第48位；包括改善本国在国外的形象（第24位→第7位）等在内，态度和价值观排名也有所上升；在基础设施领域，以技术基础设施为中心的排名有所上升。相反，在以经济指标为中心进行评价的经济成果领域，从第11位跌至第14位，下滑3个名次。去年实际增长率仅为1.1%，食品（食品）物价上涨3.2%的影响很大。周愛眞 jaj@donga.com