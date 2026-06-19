患者腿部截肢后被误弃？医疗废弃物管理不善引关注

韩国仁川一处可回收物分拣设施中发现的人体腿部残肢，被指很可能来自一家疗养医院错误排放的医疗废弃物。仁川延寿警察署18日表示，在生活资源回收中心内发现的人体组织极有可能属于正在医院接受治疗的患者，已委托国立科学搜查研究院紧急进行基因鉴定。据警方透露，涉事疗养医院相关人员近日主动向警方报案称，“推断该残肢出自我院”。据悉，院方说明称，该人体组织很可能是接受腿部截肢手术后正在住院治疗的一名80多岁女性患者的左腿。坊间有说法称，回收物收运企业所属环卫工人误将截断的腿部当作人体模型或普通废弃物，连同可回收物一并收运，但警方表示“无法予以证实”。警方目前正在等待国立科学搜查研究院的基因鉴定结果，最快将于当天晚间得出结果。若鉴定结果与医院患者吻合，警方计划调取医院闭路电视（CCTV）影像，并对医院相关人员等就具体的排放与收运过程展开调查。根据现行《废弃物管理法》，人体组织、器官及身体部位在医疗废弃物中被归类为“组织物类废弃物”。此类组织物类废弃物须单独保管和运输，不得与其他废弃物混合，且必须装入密闭专用容器，以防外泄。警方考虑到此次事件可能是由于医院未遵守上述医疗废弃物管理标准所致，将就违反医疗废弃物管理规定一事一并展开调查。警方相关人士表示：“媒体播报可回收物分拣设施中发现截断的腿部后，医院方才迟迟申报了医疗废弃物的排放情况。我们将对医院对患者的治疗过程、废弃物排放经过以及该残肢进入分拣设施的全过程展开调查，此后判断是否违法。”此前在本月10日，延寿区松岛洞南部圈广域生活资源回收中心内，发现了一件疑似为左膝以下部分的肢体，长约41厘米。中心职员在对可回收物进行分拣作业时，发现用绷带包裹的腿部后向警方报案。当初因脚长约21厘米等依据，一度有人提出其可能为年幼学生的身体组织。但国立科学搜查研究院经精密鉴定后通报警方，该身体组织推测属于身高161至165厘米左右的成人。发现肢体当天，警方已调取进出生活资源回收中心的34辆车的行车记录仪及行驶记录等，正在追踪流入路径。黃金泉 kchwang@donga.com