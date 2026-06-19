民生和治安5厅中，4个厅长空缺



在李在明政府上台后提名第二个国务总理候选人之际，有的部门至今没有迎来一名负责人。那就是警察厅和检察厅。海洋警察厅也因去年12月海警殉职事件的影响，自时任厅长金容镇辞职后，已经连续6个月处于首长空缺状态。再加上最近消防厅前厅长金承龙在青瓦台监察3周后被免职，时隔3个月再次回到了代理厅长的体制。



负责民生、治安、灾害灾难应对等的核心机关警察、消防、海警、检察、山林厅中，目前有厅长工作的只有山林厅。而在今年2月，时任森林厅厅长金仁浩因酒后驾驶不光彩地卸任后，首次出现了负责民生、治安的5个厅厅长同时空缺的事态。



最严重的地方是警察厅。警察厅因涉嫌参与12月3日戒严，在2024年12月前厅长赵志浩被弹劾停职后，至今已连续1年零6个月维持代理体制。



考虑到检警调查权调整后警察处于调查工作的中心，警察厅长的长期空缺不仅对组织内部，也会对民生治安及各种调查产生影响。由于没有组织领导，14万名警察组织的纲纪松懈已经达到非常严重的水平。5月21日在大田，现任警卫因酒后驾驶被揭发而遭解职；11日在庆南昌原，护送中的非法滞留外国人解开一只手铐后逃走。此前，因江南警察署涉嫌平息调查等原因，代理厅长柳在成甚至下达了叮嘱公职纲纪的指示，但都没有用。



调查也是如此。从去年12月开始的围绕无党派议员金炳基的各种疑惑调查，已过两个季节一直没有进展，警方对Hybe董事长房时赫申请的拘捕令两度被驳回，难道真的能够认为与领导岗位长期空缺毫无关系吗？



此外，警察调查的控制塔——国家调查本部也即将进入代理体制。因为本部长朴星柱将在本月末年届退休。



调查的另一个主体——检察机关也是如此。尹锡悦政府时期任命的前检察总长沈雨廷去年7月辞职后，检察总长的职位已空缺300多天。对此，检察机关内部也有人表示：“这意味着，在9月废除检察厅之前，检察总长职位将干脆一空到底了。”



暂且不论政治意图，首先检察机关和警察首长空缺必然会对10月重大犯罪调查厅的出台产生影响。因为，在重罪调查厅和公诉厅成立的过程中，包括人力移动在内的调查机关之间的整理，即使各机关都有负责人，也是一项艰难的工作。



再加上夏季即将到来，各种灾害灾难应对需求增多，消防厅长和海警厅长的位置也不能长时间空着。因为，当然要追究个人过失的责任，但组织的快速收拾和应对能力的构建是两码事。



李在明总统8日在就任一周年记者会纪念讲话中提出4项国政课题。他就第四个课题表示：“作为挽救国民生命的政府，将尽全力守护全体国民的生命和正常的生活。将在包括金融、福利、劳动、医疗、治安、灾害应对在内的整个国政领域，构建把国民的生命和安全放在首位的体系。”即便是为了让总统如此强烈的意志抵达负责生命和安全的部门，也要尽快消除厅长大规模空缺的情况。

