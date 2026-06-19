美国参议院：“支持与韩国进行核潜艇合作”……同时要求就安保影响进行评估

在韩美就韩国引进核动力潜艇（核潜艇）展开正式磋商之际，美国参议院要求本国战争部（国防部）评估韩国拥有核潜艇对太平洋地区安全产生的影响。美国参议院军事委员会17日在《2027财年国防授权法案》报告中明确表示，“支持与韩国在潜艇制造方面的双边合作”，“承认（此举）对印度太平洋地区稳定和安保的潜在积极含义。指示国防部长与国务卿合作，最晚在2027年2月1日之前向参议院军事委员会和外交委员会提交相关报告”。美国参议院军事委员会要求国防部报告的内容包括：韩国核潜艇开发相关的两国间合作范围、韩国获得核潜艇对印太地区安全的影响评估、韩国获得核潜艇相关的核武器扩散危险评估、韩国部署核潜艇的费用及相关费用对韩国战时作战指挥权移交努力的影响评估等。有分析认为，根据国防部的评估内容，美国参议院可能会对核潜艇燃料采购等敏感问题提出慎重论。但是，参议院在国防授权法案报告中对韩美间潜艇相关合作本身表明了原则性支持的立场，这对韩国来说是积极的部分。韩美两国本月2日开始就韩国引进核潜艇等首脑会谈安保领域协议后续措施进行首次磋商。两国间磋商的核心争论点是核潜艇燃料的采购方式和原子能协定的修订方向。现行《原子能协定》规定，将美国产铀运出仅用于民间和商业用途，但美国如作为军事武器——核潜艇原料提供，必须另行签订协定。张恩智记者 jej@donga.com