僧侣赴修女院慈善食堂烤五花肉 宗教互助传递温情

天主教运营的慈善食堂因肉类捐赠中断，僧侣与信徒获悉后捐赠五花肉并亲自烤制分发，此善举引发关注。以光州、全罗南道地区为活动基础的佛教志愿团体“慈悲信行会”于12日访问了位于光州市南区芳林二洞的慈善食堂“圣若瑟之家爱心食堂”，捐赠了20公斤五花肉和100公斤大米。随后，他们现场烤肉，为100余名老人提供了午餐。“圣若瑟之家”是由天主教加里达斯修女院自1998年起运营的免费供餐点，其运营不依赖政府或地方自治团体的餐费支持，仅依靠志愿者和捐赠者的捐助。慈悲信行会为佛教界志愿团体，自1999年起以光州为中心，持续开展面向低收入群体和弱势群体的免费供餐、医疗支援、分享小菜等活动。该团体特别组建了名为“肉类特攻队”的大学生志愿团队，每月坚持亲自探访老人并为他们烤肉。此次访问“圣若瑟之家”源于慈悲信行会得知该食堂难以继续提供肉类菜肴的消息后主动伸出援手。在食堂担任志愿者的光州市南区议会议员吴英顺（音）近期向慈悲信行会表示“修女们为无法提供一片五花肉而感到遗憾”，并请求帮助。慈悲信行会欣然应允，与“文彬精舍”志愿团队共同筹办了此次“肉类特攻队”特别活动。活动当天，文彬精舍住持法空法师等8名信徒志愿者系上围裙，亲赴食堂烤制五花肉并布置餐桌。法空法师在老人面前精心烤肉，担任了一日厨师。老人们享用着温暖的餐食，表达了感谢之情。法空法师表示：“超越宗教互相帮助是慈悲的实践，希望一顿餐食不仅是简单的食物，更能成为慰藉与尊重之心。”慈悲信行会相关人士称：“虽然有人表示是第一次在教堂看到烤肉的僧侣，但所有人都笑容满面，共享了温暖心意。”爱心食堂相关人士表示：“今年物价大幅上涨，捐赠条件困难，肉类捐赠完全中断。佛教界率先伸出援手，甚至亲自为我们烤肉，这是第一次。对超越宗教的温暖分享深表感谢。”慈悲信行会表示，今后若有需要之处，将继续不分宗教地提供支援。李亨胄 peneye09@donga.com