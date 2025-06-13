韩国超级计算机性能排名世界第九……拥有台数世界第七

在日前公布的全球超级计算机性能排名前500名中，韩国拥有超级计算机的数量位居世界第七，性能位居世界第九。韩国科学技术信息研究院12日表示，参加了当地时间10日至13日在德国汉堡举行的“国际超级计算机会议2025（ISC 2025）”。“国际超算2025”是高性能计算机领域的专家聚集在一起共享技术开发及现状的场合，每年两次比较全世界超级计算机性能并发表排名。在此次公布的全球超级计算机“TOP500”中，美国劳伦斯利弗莫尔国立研究所的“El Capitan”继去年11月后继续保持第一的位置。El Capitan的运算性能为1.74EF（EF为每秒可运算一百亿亿次）。排名第二的美国橡树岭国立研究所的“Frontier（1.35EF）”、排名第三的是美国阿贡国立研究所的“Aurora（1.01EF）”等全世界共有3台具备EF级性能的超级计算机。韩国共有15台超级计算机进入前500名，以拥有台数为基准，位居世界第七。在计算性能的国家合计标准中，排名第九。三星电子的“SSC-24”排在第18位，在韩国超级计算机中排名最高，其次是Naver的“世宗”（第50位）、Kakao的“Kakao Cloud”（第52位）。韩国科技信息研究院的超级计算机5号机“Nurion”排名第109位。韩国政府计划在明年上半年（1月-6月）之前在韩国科技信息研究院安装运算性能比5号机提高23倍的超级计算机6号机。6号机的运算性能约为600PE（PE为1秒可运算一千万亿次）。崔智瑗记者 jwchoi@donga.com