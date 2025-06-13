《也许美好结局》四十二岁获奖证明艺术无关年龄资历



“朴天休”这个名字对普通大众而言并不十分熟悉。虽然在韩国音乐剧界已积累了相当的知名度，但其名气尚不及演员们。许多人是在听到韩国原创音乐剧《也许美好结局》（Maybe Happy Ending）于8日（当地时间）在美国戏剧界最高权威奖项“托尼奖”上荣获六项大奖的消息后，才开始搜寻朴天休的履历和作品。记者亦是如此。这与去年获得诺贝尔文学奖的作家韩江（55岁）或2019年获得法国戛纳国际电影节金棕榈奖的导演奉俊昊（56岁）早已是大众名人的情况有所不同。



然而朴天休的成就却惊人地具有历史意义。《也许美好结局》在托尼奖上横扫了（最佳）音乐剧、（最佳）音乐剧导演、（最佳）音乐剧男主角、（最佳）音乐剧剧本、（最佳）原创配乐和（最佳）音乐剧场景设计六项大奖。这是韩国原创音乐剧首次获得托尼奖。得益于此，韩国成为了包揽美国大众文化最高奖四大奖杯——艾美奖（奈飞剧集《鱿鱼游戏》）、格莱美奖（女高音歌唱家曹秀美）、奥斯卡金像奖（电影《寄生虫》导演奉俊昊）以及托尼奖——的国家。



《也许美好结局》以未来首尔为背景，讲述了两台被遗弃的机器人通过爱情与友情，逐渐发现“比人类更具人性”的情感的故事。虽然是小规模舞台制作，但凭借情感的密度和叙事的精巧，该剧征服了百老汇观众。自2016年在韩国首演以来，该剧便获得诸多好评，被认为“将人类孤独与纽带力量这一普遍主题融入优美音乐之中”，但作为一部韩国纯粹原创戏剧，能一举夺得托尼奖六项大奖实属难以轻易预料。



朴天休在韩国大学主修文艺创作后，曾担任流行音乐作词人，之后投身音乐剧界。据悉，他始终与既有音乐剧的卖座公式保持距离，专注于讲述自己想讲的故事。2013年，他凭借《蹦极跳》在韩国音乐剧颁奖礼上获得最佳作词•作曲奖，但尚不足以被称为大师级人物。



朴天休在42岁获得托尼奖，这算年轻吗？至少并非史上最年轻。英国作曲家托比•马洛（31岁）于2022年28岁时获得了托尼奖最佳原创配乐奖。而美国作曲家兼作词人阿道夫•格林（1914∼2002年）直到77岁高龄的1991年才获得托尼奖最佳原创配乐奖，展现了晚年斗志。



归根结底，重要的并非年龄或资历。韩江于2016年获得曼布克国际文学奖时，文学界曾有评价认为“在其他韩国文学大师尚未获奖的情况下，预测韩江获得诺贝尔文学奖为时尚早”。但仅仅8年后，她便成为了韩国首位诺贝尔文学奖得主。



韩国文化界仍在与“论资排辈”和“权威主义”的壁垒斗争。从业年限、所属派系常成为评价标准的情况不在少数。此次朴天休获得托尼奖，令年龄与资历的界限黯然失色。它再次印证了“艺术不分辈分”的事实，证明了艺术的本质终究在于此刻此地能否新颖而深刻地打动人心。



今后，若能更频繁地见到这般名不见经传的艺术家登上新闻，该有多好。我内心怀着这样的期盼：为自己贫乏的见识感到些许羞愧，去搜索那些不知名艺术家的名字，即使为时稍晚，也能更多地沉浸于其作品世界之中。我梦想着能怀揣更开放的心态走向观众席。

