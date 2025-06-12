外资掀起“买入韩国”热潮，KOSPI指数时隔三年五个月突破2900点

韩国综合股价指数（KOSPI）时隔三年零五个月后再次突破了2900点关口。这主要得益于本月外资掀起“买入韩国”（Buy Korea）热潮，净买入股票近4万亿韩元。分析认为，新政府上台后政治不确定性得以消除，以及市场对政府提振股市的期待升温，也是影响因素之一。11日，韩国综合股价指数报收于2907.04点，较前一交易日上涨35.19点（涨幅1.23%）。这是自2022年1月14日（报收于2921.92点）以来，韩国综合股价指数收盘价时隔三年五个月重新站上2900点。当天股价上涨由外资和机构投资者分别净买入1656亿韩元和2287亿韩元所带动。韩国科斯达克指数（KOSDAQ）同样在外资和机构净买入推动下，报收于786.29点，上涨15.09点（涨幅1.96%）。此前有消息称美中高层贸易谈判进展顺利，10日（当地时间）纽约股市三大指数全线飘红，这也对韩国股市产生了积极影响。由英伟达（NVIDIA）、博通（Broadcom）等30家半导体企业组成的费城半导体指数10日大幅上涨2.1%。有评价指出，曾承诺“开启韩国综合股价指数5000点时代”的李在明总统于11日亲自访问位于汝矣岛的韩国交易所并举行座谈会，这也进一步增强了市场对新政府将积极提振股市的期待。因为新政府承诺将通过执行追加更正预算等举措刺激内需，同时还承诺对人工智能（AI）、军工、生物技术等战略产业进行大规模投资。通过修订商法等改善企业治理结构的可能性，也对股市产生了积极影响。重返韩国的外国投资者也成为上涨动力。自去年8月至今年4月持续净抛售的外国投资者已转向净买入。本月以来韩国综合股价指数涨幅已超过7%，而外国投资者净买入股票金额高达3.9486万亿韩元。外国投资者仅净买入SK海力士（净买入9758亿韩元）和三星电子（净买入8420亿韩元）等半导体股票就超过1.8178万亿韩元。韩华航空航天（净买入2197亿韩元）和HD现代电气（净买入1844亿韩元）等也是其主要买入对象。有观点指出，稳定的汇率也提供了助力。去年12月至今年4月，韩元对美元月均汇率维持在1400韩元区间中低段，而上月月均韩元对美元汇率已回落至1390.7韩元。若韩元对美元汇率下跌（韩元升值）的局面持续，以韩元计价的韩国企业股票投资者有望获得额外的汇兑收益。IBK投资证券首席研究员郑容泽（音）分析称：“截至4月，外国投资者净抛售额约为40万亿韩元，因此仍有进一步买入的空间，韩国综合股价指数突破3000点也是可能的。”他进一步解释道：“预计市场强势将持续，领涨股将从原有的以出口企业为中心，转向半导体、中小型股及娱乐股等。”洪锡浩记者 will@donga.com