10家中有4家是“僵尸企业”……辨别玉石才能挽救经济



据调查，去年一年里，10家韩国企业中有4家收益性恶化，赚来的钱连贷款利息都负担不起。今年消费持续极度萎缩，再加上美国发动的关税战争冲击，情况很有可能进一步恶化。如果不先对没有利润勉强维持生计的“僵尸企业”进行结构调整，即使政府编制补充预算支撑经济，提高增长率的效果也只能是有限的。



韩国银行《企业经营分析结果》报告显示，去年韩国34000多家非金融企业中，营业利润除以利息费用的利息补偿比率低于100%的企业比重比去年增加1.3个百分点，达到40.9%。这是自2013年制定相关统计以来，“僵尸企业”比重首次超过40%。干脆出现赤字、利息补偿比率为0%的企业也达到28.3%。



受到消费萎缩直接打击的中小服务企业、受到房地产景气恶化影响的建设企业的情况尤其恶劣。如果新政府编制20万亿韩元以上的第二次补充预算并投入资金，这些企业的寿命可能会延长。但是，如果连无法回生的僵尸企业也盲目支援，导致他们的退出被推迟，竞争力高的企业将无法及时得到必要的支援或资金供应。正因如此，有人警告称，如果借此机会不辨别玉石，就会一起灭亡。



因此，李在明总统团队在竞选期间也检查了全球竞争力出现问题的石油化学、钢铁领域企业的结构调整方案。在韩国进行大规模产业结构调整，1998年国际货币基金组织事件之后是第一次也是最后一次。通过当时的结构调整，20多年来韩国经济一直维持着竞争力。但是此后，考虑到人为调整产业结构的后风暴，历届政府都放手不管，事实上结构调整已经中断。



韩国经济现在处于重病状态，甚至被评价为“第二次国际货币基金组织危机”。如果不通过产业结构调整恢复竞争力，就无法在面对全球供应网重组、中国制造业挑战的情况下期待韩国经济的未来。美国、日本、欧盟等发达国家政府亲自拿起“胡萝卜和鞭子”，正在构建经济新格局。解决产业结构调整这一陈旧难题，新政府上台后重新制定经济蓝图的眼下，正是最佳时机。

