李在明说“大法院说‘发回重审吧’”……不能就这么算了



共同民主党总统候选人李在明2日就涉嫌违反《公职选举法》一案上诉审表示，“我听说，（大法院方面）说是快点整理，快点发回，干脆利索地那样做了”，引起了轩然大波。李在明当天在某油管节目中同时表示：“虽然大法院方面没有直接来我这里，但不也有一部分沟通吗?”他还表示：“看到（公告上诉审宣判日后）过了两天就发回重审，真是荒唐无稽。”



国民力量党由此发动了攻势，质疑“难道大法院人士在判决前提前向李在明方面告知了宣判内容?”该党总统候选人金文洙在社交媒体上写道：“令人震惊。这是在承认大法院里有内奸吗?如果属实，就是严重的宪政秩序崩溃、干预司法。”该党紧急对策委员长金龙泰也表示：“是谁提供了大法院的内部信息？是什么时候，通过什么渠道听到的？共同民主党每次审判时都会与司法部门交易吗？”选举前一天李在明的发言在选举前最后阶段成了争论焦点。



在判决出来之前，法庭讨论的内容要彻底保密，这是没有异议的余地。因为，如果判决内容事先泄露，就会有外部力量干预审判的余地，也会令人对判决的公正性提出疑问。因此，法院组织法也明确规定“不公开审判讨论内容”。更何况，面对有力总统候选人的判决，如果大法院有人向李在明方面提供了某种情报，只能说是威胁司法部门政治中立性的重大问题。



李在明就国民力量党的反应表示：“最好以事实为基础进行讨论。捏造、歪曲这些是不对的。”意思是说，国民力量党是夸大其发言内容进行攻击。共同民主党也表示：“李在明已明确解释，不是从大法院直接听到的。”即使不是大法院人士直接说给李在明听，但如果是与李在明身边人士进行了接触，那本身就是非常严重的问题。李在明和共同民主党要向国民详细说明从大法院方面听到信息的经过，大法院也要查明真相。

