最新支持率民调：李在明45.9%、金文洙34.4%、李俊锡11.3%

最新舆论调查显示，如果6月3日总统选举形成三方对决的格局，支持共同民主党总统候选人李在明的人占45.9%，领先国民力量党总统候选人金文洙（34.4%）11.5个百分点，超出误差范围。改革新党总统候选人李俊锡的支持率为11.3%，达到了两位数。《东亚日报》在选举前夕委托Research & Research进行了舆论调查（24日-25日以100%电话采访方式对全国1008人，以无线RDD为样本实施调查；标本误差为95%的可信度±3.1个百分点，回答率为10.8%；详细内容参看中央选举舆论调查审议委员会）。26日公布的结果显示，就“如果明天是投票日，您认为谁当总统最好”的提问，李在明所占的支持率为45.9%，金文洙占34.4%，李俊锡占11.3%。在5天前“频道A”的调查（19日-20日针对全国1014名实施调查。信赖度为95%±3.1个百分点。回答率为16.0%）中，李在明为45.6%，金文洙为34.4%，李俊锡为9.3%。34.1%的人认为，影响选举的最大变数是金文洙和李俊锡之间的单一化。不过，即便是金文洙和李俊锡实现单一化，以两人对决的构图进行选举，李在明也分别在误差范围之外领先于两人。李在明在与金文洙进行两者对决时以50.0%的支持率领先金文洙（41.6%）8.4个百分点。李在明在与李俊锡对决时，支持率分别为49.3%和34.9%，相差14.4个百分点。就实现单一化时谁是合适的候选人，金文洙为45.4%，李锡俊为25.9%。中立层中，回答是金文洙的为37.0%，李俊锡的为29.7%。对于两人之间的单一化，回答“应该”的人（42.2%）和“不应该”的人（41.5%）相差无几；在中立阶层中，“不应该”（49.3%）高于“应该”（31.0%）。抛开支持与否，对于哪位候选人当选可能性高的提问，李在明（63.4%）是金文洙（28.3%）的两倍以上。回答将继续支持目前支持的候选人的占86.9%，回答“可以改变”的占12.8%。90.6%的受访者表示，一定会在这次选举中投票。对于投票时间的提问，61.3%的人回答“选举当天”，高于事前投票日（35.0%）。对于总统任期，回答“有必要修改宪法”者（61.8%），是回答“没有必要”者（31.7%）的近两倍。尹多彬记者 empty@donga.com