“负债恐惧”引发美债动荡……负债重压令人无力招架



2011年8月标准普尔下调美国信用等级时，为现场报道而前往的首尔汝矣岛大宇证券（现未来资产证券）交易中心充满了沉重的寂静和叹息。所有股票都呈下降趋势、“变绿”的情况下，交易员表情僵硬。对于“走路不要出声”的要求，也不敢回话。



因为14年前的那一天记忆犹新，当地时间本月16日，穆迪将美国的信用等级从“Aaa”下调至“Aa1”后，心里非常着急。几天来一直很平静。已经经历了两次信用等级降级，再加上是事先预告的活动，所以似乎没有出现任何负面影响。美国财政部长贝森特18日就下调信用等级一事自信满满地喊道：“谁在乎啊？卡塔尔对此并不在意。沙特和阿联酋也一样。他们正在（向美国）投入资金。”



但是也就是几天的时差而已，国债市场并没有对穆迪所指的“债务恐慌”视而不见。信用等级下降后，美国国债投标不振和对特朗普总统推进的大规模减税案的不安交织在一起，最终国债市场“发作”了。21日，美国财政部招标的20年期国债利率超过5%，10年期国债利率也暴涨至4.6%（国债价格暴跌）。这是因天文数字般的负债，对美国经济的信任发生动摇的债券投资者大举抛售美国国债的结果。日本、英国、德国等国家的财政赤字也刺激了投资者的不安心理，国债利率同时暴涨。



有分析认为，在流动性充裕的债券市场，曾被认为是最高安全资产的美国国债和日本国债同时出现动荡，对此，债权“义和团”（反对财政赤字，以抛售国债等向政府施压的投资者）亮出了与各国财政健全性相关的“黄牌”。投资巨头们也对不断上涨的财政赤字和国家负债提出了逆耳忠言。被称为“对冲基金教父”的投资者雷·达里奥22日强调：“我们应该对国债市场感到恐惧。”他还说：“就像医生诊断患者一样，从这种情况来看，累积的负债达到了非常严重的水平。”



问题是韩国政府也绝对无法摆脱负债恐惧。去年体现国家财政的管理财政收支出现了104.8万亿韩元的赤字。据国际货币基金组织透露，韩国的国内生产总值与国家债务的比率在11个非主要货币国中排在第四位。



国债冲击不仅影响债券市场，还影响整个经济。住宅担保贷款、学费贷款等大部分也与国债利率挂钩，如果国债利率上涨，公司债券利率也会上涨。结果，由于利率暴涨，家庭和企业的利息费用上涨，消费和投资也萎缩。



“债务”的重量并不轻。此次国债冲击如实地证明了连世界最大经济大国兼储备货币国美国也会因为滚雪球财政赤字而失去市场的信任。这就是需要继续回顾韩国经济“债务”重量的原因。

