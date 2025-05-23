预防糖尿病没有魔法秘诀 李镇汉

韩国糖尿病协会将于23日迎来创立30周年，举行纪念研讨会。韩国糖尿病协会是由医生、患者等15万多名会员组成的糖尿病相关韩国历史最悠久的患者团体。正在进行糖尿病相关公开讲座、步行大会、血糖测定活动、糖尿病夏令营等活动。30年来糖尿病治疗剂的发展、针对小儿糖尿病（1型糖尿病）患者的政策性支援现实化等很多方面得到了改善。那么，韩国人的“糖尿病”现状如何呢？据大韩糖尿病学会透露，国内30岁以上的成人每7名中就有1名（14.8%）患有糖尿病。5人中有2人处于糖尿病的前阶段。也就是说，每2名国民中就有近1名（42%）面临糖尿病危险。19-39岁的青年糖尿病（2型糖尿病）发病率也从2010年的1.02%增至2020年的2.02%，翻了一番。青年糖尿病患者达37万多人。问题在于对血糖的认识。专家们指出，对糖尿病的危险性缺乏警惕。最近参加《东亚日报》主办的“首尔健身秀”的韩国糖尿病协会教育内容组组长金成勋（音）表示：“参加活动的大多数都是30岁以上的人，其中大部分是糖尿病高危人群，但真正意识到自己暴露在糖尿病中的人并不多。实际上，即使劝说‘量一下血糖再走吧’，也有不少人说‘我没有糖尿病’。”据协会透露，在首尔健身秀举行的3天里，有2000多人检测了血糖，其中15%的测定结果是疑似糖尿病。如果空腹时血糖为每dL126mg，进食2小时后测量的血糖超过200mg，则有可能患上糖尿病。不仅如此。最近，在YouTube等社交媒体上接触了很多健康信息，发现有关糖尿病的假新闻也很多。糖尿病是一种医学上无法治愈的疾病，但“完全可以治愈”“吃了这个血糖就会一下子下降”“这样可以停药或代替药物”等食品及健康信息经常出现在人们的视线中。其中，很多都是为了夸大或宣传某些血糖控制效果不显著的产品。协会强调，要想最大限度地减少糖尿病相关的假新闻，重要的是首先与自己的主治医生见面，不断商议。参考大韩糖尿病学会等机构医生们出演的传达经过医学检验的健康信息的YouTube频道“糖尿病的定式”，或者确认是否有“持有大韩民国执照的保健专家频道”认证等，也会有所帮助。糖尿病是一种需要坚持不懈、认真管理的疾病。对于助长“只需吃特定食物，疏忽管理也没关系”等误会、稀释对糖尿病的警惕性的社交媒体信息，最好是闭上眼睛过滤掉。当然，即使已经成为糖尿病患者，也可能回到糖尿病前阶段。这被称为糖尿病的“缓解”。虽然相关疾病尚未痊愈，但意味着特定疾病的症状有所缓解或暂时消失。特别是△未满40岁的年轻患者△超重患者△腹部肥胖严重的患者通过积极运动和饮食疗法减重（至少减掉本人体重的10%），就有可能成为糖尿病的前一阶段，即不需要糖尿病药物治疗的阶段。为此，患者自己不仅要坚持不懈地努力，还要保持良好的生活习惯。很多人想知道简单有效的糖尿病预防管理方法。这就像是在寻找“不费吹灰之力就能写好文章或英语的方法”的心理一样。不存在用特定食品轻松降低血糖、减轻体重的异想天开的魔法秘诀。虽然也有急剧减少体重的注射剂，但如果本人生活习惯没有根本性的变化，很快就会出现反弹。糖尿病运动组织“一心健康组织”会长严顺爱（音）表示：“改变偏爱甜腻食物的饮食习惯好像花了6个月到1年时间。”糖尿病最根本的对策是有氧运动、步行8000步以上、改善饮食习惯等改变生活习惯。这不是一朝一夕的事情。希望大家记住，这样倾注努力的每一天都能积累克服糖尿病的基本框架。李眞漢 likeday@donga.com