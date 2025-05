访白宫儿童问特朗普：解雇了多少人？

“唐纳德•特朗普总统除了自己之外,最喜欢哪位总统?”20日(当地时间),在美国华盛顿白宫的简报室里,“小记者们”提出的异想天开的问题让现场不时爆发出笑声。白宫发言人卡罗琳•莱维特开玩笑说:“当然是他自己”,然后认真地回答说:“除此之外,可能是我们尊敬的首任总统乔治•华盛顿。他的大幅肖像挂在办公室壁炉上方。”据美联社等报道,白宫当天迎来了“带孩子去工作的日子(Take Our Sons and Daughters to Work Day)”,邀请了白宫记者们的子女,并进行了13分钟的模拟记者会。这些孩子们坐在父母平时坐的记者席上,提出了各种问题,如“总统最喜欢什么食物?”、“他喜欢拥抱吗?”、“总统一天吃多少糖果?”等。每次,莱维特发言人都认真回答:“他喜欢又大又美的牛排”、“他喜欢拥抱”、“他一天吃不少糖果。”这些由现任白宫记者作为父母的孩子们,提出了让发言人尴尬的尖锐问题。坐在前排的一位女孩问道:“特朗普总统到目前为止解雇了多少人?”这个问题引人注目,因为特朗普总统在再次当选后推动的联邦政府重组引起了相当大的争议。特朗普总统过去在职场创业型真人秀节目《学徒》中以“你被解雇了!”这句台词而闻名。对于这位女孩的问题,莱维特发言人说:“到目前为止,实际上没有人被解雇。”但同时她也说:“不过,有一个人曾经离开过岗位。但我们有一个优秀的团队,到目前为止一切都进行得非常顺利。”她提到的那个人,据信是指迈克•沃尔茨,他最近从白宫国家安全顾问的职位上被撤换,转任联合国驻美大使。“特朗普总统在阻止气候变化方面做了什么?”这个问题也被提了出来。此前,特朗普总统否认气候变化,并在就职后不久突然退出了《巴黎气候变化协定》。孩子们还问莱维特发言人:“你最讨厌哪家媒体?”莱维特以她与主流媒体无所畏惧的言辞交锋而闻名。她笑着回答:“老实说,这取决于那天的情况。”对于“特朗普总统最喜欢哪个孩子?”这个问题,回答是:“这是一个会引起很大争议的问题。总统爱所有五个孩子。”特朗普总统结过三次婚,共有五个孩子。金宝拉记者 purple@donga.com