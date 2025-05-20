青年缺工作、老年无收入，韩国必须打破颠倒现状



共同民主党总统候选人李在明打出“真正的大韩民国”口号，国民力量总统候选人金文洙和改革新党总统候选人李俊锡分别提出“焕然一新的大韩民国”“新总统”的口号展开竞争。这些“真正”“焕然一新”“新”的修饰语听起来光鲜亮丽，却只是缺乏改什么、如何改等变革方向的政治口号。在18日举行的经济领域电视辩论中，各候选人也未能提出令人信服的愿景。在企业经营中有句名言：“无法衡量就无法管理，更无法改善。”从这一点看，候选人提出的经济政策承诺如同缺少“为何”和“如何”的不及格答卷一样潦草。



宜居国家至少应该让青年有充足的就业机会，老年人有稳定的收入。而当下的韩国，却是一个青年缺工作、老年人陷入贫困的“颠倒国家”。尽管如此，政府政策却将钱撒向渴望工作的青年，又让需要收入的老年人继续工作，以此掩盖问题，形同“对着干对策”。据统计厅数据，制造业岗位已连续10个月减少，占比也跌至15％区间。上个月青年就业率为45.3％，是所有年龄层中唯一下降的群体，“歇着不干”的青年占比创5年来新高。



按理说，此情此景应引发“就业紧急状态”。但总统候选人们未能按照选民们的愿望，诊断为何持续缺少工作岗位、又该如何破局，而只是单方面罗列青年就业补贴、扩大贷款、提供廉租房等只能减少眼下痛苦的止疼片青年政策。



老年生活也并不安逸。去年底，韩国步入超高龄社会，65岁以上人口突破1000万。尽管老年贫困状况有所改善，但仍为经济合作与发展组织成员国中最严重。据韩国银行统计，高龄自营业者数量将从2015年的142万人增至2032年的248万人。未做充分准备便上调老年人标准年龄或延长退休年龄，实为将因老龄化而加重的国家财政负担转嫁给个人或企业的“击鼓传炸弹”。



李在明与金文洙还竞相提出成立100万亿韩元规模的人工智能等未来投资基金这一“流行”公约。但中国之所以未能孕育出类似英伟达的企业，并不是缺钱。只有具备有效资源分配能力、人才储备及研发基础设施，才能成功。若在缺乏验证的情况下，仅凭“收益共享”的名义动用国民资金，极可能将投资风险转嫁给国民。



据《金融时报》报道，全球已进入通过经济政策展开霸权竞争的“地缘经济时代”。产业政策在争夺优质岗位中的作用日益显著，国家间竞争愈发激烈。韩国若想不被淘汰，不能仅依赖选举季反复出现的“老招数”——放宽管制、加大财政支出。必要时应参照经济开发五年计划与人才培养战略，整顿并设立符合时代需求的经济产业政策控制塔，重绘经济蓝图。同时，在制定青年就业对策的同时，必须推进养老金制度改革，还应加强收入再分配功能，让年轻世代能在职场阶段为年老生活做好准备。



这次总统选举必须成为一个转折点，让陷入“青年无职、老年无收”倒置状态的韩国经济恢复正常。下一次选举，应以“青年机会与老年收入增加了多少”为基准，衡量成果并进行严格审判。无论是国家还是企业经营，若无法衡量，改善便永无可能。

