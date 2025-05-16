声称“怀上孙兴慜的孩子”并勒索数亿韩元的一伙人被警方抓获

韩国警方抓获了一伙声称自己怀有国家队队长孙兴慜（33岁•托特纳姆热刺队）的孩子，并威胁孙兴慜索要数亿韩元钱财的一伙人。15日，据首尔江南警察署透露，警方以涉嫌恐吓和恐吓未遂的罪名，于前一天下午逮捕了20多岁女性A某和40多岁男性B某。此前，孙兴慜方面表示，A某于去年6月声称自己怀上了孙兴慜的孩子，并以此为由索要钱财，今年3月A某的熟人B某追加要求钱财，已于本月7日向警方提交了起诉书。经确认，警方在逮捕后对他们的居住地进行扣押搜查，确保了包括手机在内的相关资料。另外，警方正在研究对这伙人申请拘捕令。当天，孙兴慜的经纪公司Son&Football Limited通过官方网站表示：“我们已向警方投诉一个通过传播虚假信息威胁球员的团伙，指控其犯有敲诈勒索罪”，“我们将采取强有力的法律行动，确保以明显的虚假信息进行敲诈勒索的团伙受到毫不宽恕的惩罚。”接着又补充道，“孙兴慜显然是此次事件的受害者”，“再次向所有支持孙兴慜的朋友们致以歉意，因为这次不幸的事件让他们担心了。”敲诈勒索罪是指通过暴力或威胁获取他人财物或财产利益的犯罪，根据现行法律，可以处以10年以下有期徒刑或2000万韩元以下的罚款。瞄准艺人或运动员等名人索要钱财的事件频繁发生。今年4月，在获得著名韩国演歌歌手的手机后，威胁要泄露其私生活照片，试图勒索5亿韩元左右的三名团伙成员因涉嫌联合恐吓而被移交检察机关。上个月，以揭露油管博主Tzuyang（28岁）过去在娱乐场所工作的事实为由，敲诈价值2.16亿韩元的30多岁女性和20多岁女性因涉嫌联合敲诈而被移交法院审判。这类犯罪虽然量刑很高，但依然猖獗。最近，威胁歌手兼音乐剧演员金俊秀骗取钱财的女性BJ在二审中也被判处有期徒刑7年。该女性涉嫌从2020年9月开始到去年10月为止，录制与金某的私人对话等后，威胁要在社交网络服务（SNS）上传播，共101次敲诈8.4亿韩元，后被移交法院审判。李采完记者、千钟炫记者 chaewani@donga.com