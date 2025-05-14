斗山正式推进“Physical AI”，在控股公司新设专门部门

斗山决定新设专门负责人工智能（AI）事业的部门，并与美国斯坦福大学进行共同研究。斗山13日表示，将在控股部门新设负责集团“ Physical AI”的“PAI（Physical AI）Lab”。PAI Lab是主导机器人、建设机械、发电机等斗山涉足的事业相关的多种机械装置等智能化的组织。为了树立Physical AI的蓝图，并实现这一目标，将推进先行技术开发、与相关企业的合作及投资等。Physical AI是指具有人类水平决策能力的AI适用于实际机械或机器人等，自行认知情况，并执行判断及行动。斗山相关人士表示：“集团主要子公司斗山机器人的产品如与Physical AI相结合，将从现有的单纯进行重复作业的辅助装备概念进化成以高度的认知、判断、相互作用等为基础，灵活应对非典型作业环境的机器人解决方案。”斗山为了推进Physical AI，最近与美国斯坦福大学AI研究所（HAI）建立了产学合作伙伴关系。斯坦福大学是AI领域全世界最高水平的大学之一。斗山将与斯坦福大学通过有关Physical AI的合作研究及人力交流，进行技术合作和知识传授。斗山相关人士解释说：“将集中于机器人学、控制、传感器融合、模拟等具现Physical AI的核心领域，确保相关技术。”斗山还计划持续扩大与AI相关的全球创业公司的战略合作及投资。金炯民记者 kalssam35@donga.com