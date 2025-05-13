5月盛开的《雪之花》，日语“群唱”响彻云霄

“何时开始追随着渐长的影子，在漆黑的夜幕里与她同行。”11日下午，在首尔城北区高丽大学华亭体育馆举行的中岛美嘉（42岁）的访韩演唱会上，响起了她的代表曲《雪之花》。歌手朴孝信的翻唱版本作为韩国电视剧《对不起，我爱你》的背景音乐（OST），在国内也获得了很高的人气。熟悉的旋律和中岛美嘉特有的抒情嗓音让观众们湿润了眼眶。在第一节副歌部分，中岛美嘉将麦克风递给观众席，日语“群唱”响起。“现在望着今年的初雪花瓣，在一起的这一个瞬间，幸福溢出来了。”10日、11日连续两天举行的中岛美嘉的首次访韩演唱会吸引了7500多名观众，一时成为话题。2001年出道的她是在最近的J-POP热潮之前就已在韩国获得人气的“鼻祖J-POP Diva”。原定于10日演出一天，但门票在发售约1个小时后售罄，因此又延长了一天。出道25年的歌手在2个半小时的时间里倾情演唱了20首歌曲。中岛美嘉身穿沉稳的黑色礼服和带有华丽穗穗的黑色帽子登场，她的第一首歌选择了2021年发表的抒情曲《想知道的、不想知道的》。她用极具感染力的嗓音演唱了内容为“无论过去还是未来，都想和恋人在一起”。接着她展现了《最美好的自己》、《花束》等特长抒情曲，演唱了自己过去饰演朋克摇滚歌手的电影《娜娜》（2005年）的OST《GLAMOROUS SKY》，呈现了“反转美”。歌曲《曾经我也想过一了百了》让人想起了10多年来患有咽鼓管开放症后恢复的中岛美嘉的曲折经历。经过忧郁的前半部分，“如果想改变明天，就要改变今天”的歌词响起，她歌唱希望的样子让人感动。去年发行的《Unfair》将干练的钢琴演奏和快节奏融合在一起，展现出她并不只停留在过去。舞台结构也给人留下了深刻的印象。舞蹈演员们跳着现代舞等，完善了表演。 只是《Will》、《Orion》等在韩国有知名度的歌曲，她没有全部演唱，只是作为“串烧”的一部分简短地演唱，这一点令人遗憾。中岛美嘉在演唱会结束时流下了眼泪，她说：“如果不是大家说想来，今天就没有（演出）了。”粉丝们期待着再次在韩国见到她，用热烈的呐喊声予以回应。史智媛记者 4g1@donga.com