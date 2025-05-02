从《五贼》到《蚂蚁》，《思想界》时隔55年的复刊



100名学者选出的“1945年至1960年学术影响力最大的著作和人物”不是特定人物，也不是著作，而是月刊《思想界》（2005年《教授新闻》）。该杂志由张俊河先生（1918~1975年）于1953年创刊并运营，在战后的废墟中起到了思想的源头的作用。直到1970年被政权强制停刊为止，在韩国民主主义和知识史上留下了很大的痕迹。



55年后的上个月，《思想界》以季刊杂志《再创刊1号》的发行回归。张俊河的长子、张俊河纪念事业会会长张浩权是发行人。张发行人表示：“时代精神正在召唤《思想界》”，“将在文明和政治等巨大的‘转换时代’中打开小小的闸门。”



也许是因为最近的韩国所处的现实，他的抱负听起来并不轻松。权威主义时代的20世纪60、70年代创刊的文艺杂志和与80年代民主化浪潮一同诞生的季刊杂志，在时代的转变期为韩国社会提供了替代想象力。由于经营困难等原因，这样的杂志大部分消失的时候，《思想界》的全新复刊被认为是应该从基础开始重新检查韩国社会系统的信号。



《思想界》停刊的决定性契机是正面批判当代权力者的诗人金芝河（1941~2022年）的杰作《五贼》的刊登。过了半个世纪后，韩国面临的课题变得更加难解和复杂。但是，在应该解决这一问题的政界，仍然互相指责对方是“贼”。担任《思想界》编辑委员的延世大学研究生院地域学合作课程教授朴明林在再创刊号卷首上发表的文章《多重文明转换和韩国的多重政治》中指出：“在韩国，政治失去了中心内容，转移到了阵营和人物之间的司法战争上”，“在脱阵营的国家议题的成就方面屡遭失败。”



在落后的政治反复出现的时候，年轻人因为陷入无限竞争，“共同体的世代”正在被切断。最近成为热门话题的YouTube内容之一是德国Kurzgesagt频道的《韩国完蛋了（South Korea is over）》。简单来说，内容是“韩国因超低出生率已经走上了亡技术，进入了很难挽回的阶段”。他们主张说，虽然经济活动人口达到历史最高值的现在感受不到，但今后将面临经济、社会、文化的崩溃，即使出生率立即上升至3倍，也无法避免苦难时代。



事态发展到这种地步，也有“民主化”之后讨论失去力量的原因。从老虎背上下来，离开雪国列车，需要勇气和想象力。虽然其含义还有待观察，但复刊的《思想界》似乎暂时把“生态”和“青年”等作为关键词。希望《思想界》告诉我们，在竞争压力达到生态压力水平的情况下，除了无限竞争或共同体没落的极端选择之外，还有第三条路。



《思想界》再创刊号封面上刊登了进化生物学家、梨花女子大学客座教授崔载天的诗《蚂蚁》。“点/点/点/点移动//点/点点/点点点/点逐渐增多//点聚集形成山/山可移动，太阳也会跟着照映。”如果蚂蚁们聚集成“山”，太阳也会移动吧。

