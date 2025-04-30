K-再生能源企业利用贸易战空隙抢占美国市场

韩国新再生能源企业把源自美国的贸易战争当作机会，积极抢占美国市场。据业界29日透露，美国商务部最近对东南亚四国（马来西亚、柬埔寨、泰国、越南）生产的太阳能电池和面板征收反倾销税和反补贴税。根据国家和企业不同，征收反倾销税6.10%~271.28%，征收反补贴税14.64%~3403.96%。通过此次措施，天合光能（TrinaSolar）、晶科能源（JinkoSolar）等在东南亚生产太阳能产品并出口到美国的中国企业将受到打击。去年美国对东南亚4个国家的太阳能电池依赖度达到了94.4%。预计，此次征收关税将使正在美国建设工厂的韩国太阳能企业获得反射利益。韩华解决方案投资约3万亿韩元在美国佐治亚州建设的太阳能产品综合生产设施“SolarHub”将于今年下半年（7~12月）竣工。已经在美国拥有太阳能模块工厂的OCI控股公司将追加投资2.65亿美元（约3800亿韩元），从明年上半年（1~6月）开始在美国得克萨斯州生产太阳能电池。在储存电力的能源储存装置（ESS）产业方面，韩国企业的前景也非常光明。因为随着唐纳德•特朗普二期政府的成立，美国对中国产品征收了145%的关税。以去年为基准，中国企业掌握了北美ESS电池市场的87%份额。因此，韩国ESS电池企业最近正在加强美国事业。LG能源解决方案将从今年下半年开始在美国密歇根州工厂生产ESS用锂•磷酸•铁（LFP）电池。三星SDI也计划于2027年开始在美国当地生产ESS电池。世宗大学经营学系教授金大钟（音）表示：“韩国ESS企业的技术能力很好，因此将迅速代替中国产品。”在风力发电方面，LS电缆计划2028年在美国弗吉尼亚州工厂开始生产风力发电用海底电缆。CS Wind也在2021年投入2亿美元（约2800亿韩元）收购的美国科罗拉多州工厂生产风力塔。韩载熙记者 hee@donga.com