国政负责人窥望总统选举，竞选管理者窥探国政负责人



代行总统职权的韩德洙即将决定参加总统选举。继韩德洙的亲信秘书室长先行辞职后，总理室又传出了公报室长和政务室长等核心幕僚团也和韩德洙一起辞职的传闻。韩德洙5月1日辞职后2日宣布参选的方案最有力，他将以这些幕僚团为中心组成大选团队。



国民力量党正在明目张胆地煽动韩德洙的这种行为。有报道称，国民力量党紧急对策委员长权宁世曾要求已预定与韩德洙会晤的元老级政治人士帮助实现与韩德洙的候选人单一化。在29日举行的第二轮竞选中被压缩为金文洙、韩东勋等两名竞选人后，该党院内代表权性东干脆公开预告说：“一旦定下一个人，为了建造更大的房子，将进行单一化竞选。”



虽然很多人指出，负有中立管理大选、稳定运营过渡期政府国政责任的代行总统职权，以及在被罢免的总统手下担任国政第二把手3年之久的人物，以“选手”而不是“裁判”的身份亲自出马，是否符合国民的常识，但韩德洙和国民力量量似乎都不在意这样的批评舆论。虽然不知道韩德洙最终会作出什么样的决定，如果宣布参选又会提出什么样的理由和名分，但很难避免国民的冷酷评价。



有观察人士认为，韩德洙方面和国民力量党为了达成单一化，已经正式进行秘密接触。但是，即使单一化竞选成功，也很有可能引发各种法律、政治争议。因为，如果韩德洙加入国民力量党，与竞选产生的最终候选人进行再竞选，可能会引发“不战而胜特惠”的争议，在竞选中投过票的党员可能会以权利受损等为由提出假处分申请等法律异议。



此次大选是前总统尹锡悦因违宪违法的戒严而被罢免的选举。尽管如此，国民力量党和旧执政势力是不是没有对尹政府的失政和戒严事态的责任等进行认真的反省和省察，只计算单一化的选举学问? 虽然这是为了对抗共同民主党候选人李在明而动用一切手段的战略，但能否以这种方式获得国民的支持，还是个疑问。

