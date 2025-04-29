利用二手宾利和保时捷故意制造事故，骗取6500万韩元保险金

警方抓获了购入二手高价进口车后故意制造交通事故，骗取数千万韩元保险金的犯罪团伙。28日，京畿一山西部警察署表示，因涉嫌违反《防止保险诈骗特别法》于10日将20多岁男性郑某等10人移交检察机关。这一伙人涉嫌利用两辆高价进口车制造事故，骗取约6500万韩元的保险金。据警方透露，主犯郑某等人事先购买了二手进口车宾利和保时捷后，加入了任何人都能轻易投保的综合保险。此后，去年4月5日，在人迹罕至的凌晨，在京畿道高阳市一山西区的一条道路上，宾利以追尾的方式追尾了因点灭信号而停车的保时捷。他们假装偶然发生事故，在现场让保险公司受理事故，以车辆修理费和治疗费等名义骗取保险金后分赃。认为可疑的保险公司委托警方进行调查，警方对车辆的行车记录仪和闭路电视（CCTV）等进行了调查。调查结果显示，黑匣子中还留有团伙讨论犯罪的部分对话内容，事故发生前两辆车并排行驶，寻找犯罪场所的场面也被捕捉到。他们为了躲避调查网，在整个犯罪过程中使用了Telegram。据悉，这一伙人是村里前后辈或亲戚等交情深厚的关系，最近因生活困难而参与犯罪。据悉，招募共犯的郑某没有其他职业，以前也有过保险诈骗的前科。警方相关人士表示：“将分析保险诈骗动向，通过与民间及有关机关的沟通，严厉打击犯罪。”李秀妍记者 lotus@donga.com