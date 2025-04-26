韩国“不想急于求成” VS 美国“最佳提议”……调整步伐更形重要. April. 26, 2025 07:14. . 韩美决定推进把对等关税和商品关税的调整、经济安保、投资合作、汇率等其他事项捆绑在一起的“7月一揽子计划”协议。两国政府定下的目标期限为7月8日，是美国总统特朗普对韩国产品征收的25%关税延期结束的日子。韩国将于6月3日举行总统选举，因此对这一一揽子计划的最终判断将由下届总统承担。 韩美财长、贸易部长24日在华盛顿特区会晤的“2+2贸易磋商”结束后，美国财长贝森特说：“韩国方面提出了‘最佳提议’。动作可能比我想象的要快。”相反，韩国副总理兼企划财政部部长崔相穆表示：“在不急于推进磋商的同时，就冷静、有秩序的磋商达成共识具有重要意义。” 两国就谈判速度出现巨大温差，是因为两国处境截然不同。特朗普政府希望尽快与盟国韩国的谈判达成有利于本国的协议，以此作为“示范案例”。相反，如果韩国政府因总统被罢免、大选在即的政治现实而急于达成协议，结果被评价为过分让步，则无法承受后续风暴。正因如此，崔相穆只能说：“向美方说明了韩国的政治日程、贸易相关法令、与国会合作的必要性等，并请求美方理解。” 因此，不卷入美国单方面节奏的步伐调整变得更加重要。应该先从造船业合作、扩大进口美国产液化天然气等韩国国内几乎没有分歧的问题开始磋商，致力于汽车、钢铁等韩国产品的关税豁免或最小化。限制进口牛肉等农畜产品、参与阿拉斯加液化天然气项目等敏感、财政负担大的问题最好推迟到大选以后。防卫费分摊额问题此次虽然没有列入议题，但也要防范美国随时可能提出进行讨论。 不过，必须避免因一贯采取过于消极的态度，招致美方更过激的要求而遭受冤枉。要掌握什么是绝对不能让步的内容、什么是为了更大的利益可以放弃的条件等经济界、政治圈的意见，与美方进行冷静的磋商，并正确交棒给即将于6月份上台的下届政府。哪怕是为了提升一丝丝“国家利益总量”，现在迫切需要超越政权、民官界限的智慧和合作。

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