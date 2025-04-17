警方扣押搜查总统室……尹锡悦被罢免后首次搜查. April. 17, 2025 07:31. by 李相焕记者、宋有根记者 payback@donga.com、big@donga.com. 警方16日就今年1月时任总统尹锡悦指示总统警卫处阻止调查机关对自己的逮捕行动的嫌疑，试图对总统室和公馆村进行扣押搜查。宪法法院罢免尹锡悦总统职务12天后，警方首次着手对“民间人士尹锡悦”进行强制调查。分析人士认为，以此次扣押搜查为开端，既然尹锡悦的总统特权已经消失，对他的各种调查也将加快速度。 当天，警察厅国家调查本部特别调查团从上午10时13分起对首尔龙山区总统室内的总统办公室及警卫处办公室、汉南洞警卫处长公馆进行了扣押搜查。扣押搜查的目的是确保警卫处携带的安全电话的服务器、与阻止逮捕指示相关的内部文件等。法院签发的扣押搜查令中，尹锡悦和警卫处次长金成勋被指为涉嫌妨碍特殊公务执行等。 警方怀疑，今年1月3日高级公职人员犯罪调查处（公调处）和警察首次试图在官邸逮捕尹锡悦时，尹锡悦指示金成勋等人阻止逮捕行动。当时警卫处职员们制作了“人墙”，并堆起车墙阻止了警察和公调处，逮捕令未能成功执行。 对此，以涉嫌妨碍执行公务调查尹锡悦和金成勋的警方为了掌握相关证据，2月3日再次对总统室进行扣押搜查，但再次遭到总统室和警卫处阻止。警卫处根据刑事诉讼法第110条、111条等，以相关设施是军事上的公务机密为由，阻止了扣押搜查。当天，总统室和警卫处也以同样的逻辑不允许警察进入。 警方就前行政安全部长李祥敏的内乱嫌疑，也出面寻求掌握总统办公室的监控录相，但未能成功。李祥敏涉嫌在戒严当时指示对媒体停电、停水。警方为了掌握相关证据，之前也三次向检察机关申请了对钟路区三清洞总统安全屋监控录相、安全电话服务器的扣押搜查令，但全部遭检察机关驳回。 法律界和政界认为，以当天警方的扣押搜查为开端，检察机关和公调处等其他调查机关也将正式对尹锡悦进行调查。目前，检方正在调查“明太均门”和尹锡悦夫妇介入公推的疑惑等。公调处正在调查外部对海军陆战队上等兵蔡某殉职事件调查施压的疑惑。

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