法人税今年也面临危机，填补空库房的上班族“玻璃钱包”. April. 12, 2025 07:41. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 到去年为止，连续2年出现了大规模的税收缺口，但是今年也很难期待填补贫穷国家库房的反弹。因为内需不振、国内股市寒流导致相关税目中征收的税金正在减少，受经济放缓的影响，企业所得税（法人税）也有可能低于预期值。 支撑呈现恶化趋势的政府财政的是上班族缴纳的税金。有人指出，企业缴纳的税金正在减少，艺人、油管博主（YouTuber）、社交媒体影响者（Influencer）等逃税行为也在频繁发生，因此“玻璃钱包”上班族的税负正在加重。 企划财政部11日表示，今年前两个月征收的国税为61万亿韩元。政府表示今年要征收382.4万亿韩元的税金，其中16%左右是在1、2月份征收的。从最近5年的平均值来看，头两个月的税金相当于一年税收的17%左右，但今年税收征收速度缓慢。 内需迟迟无法复苏，附加价值税税收（16.8万亿韩元）比1年前减少了7000亿韩元。附加税是在商品和服务销售时征收的，是与景气直接相关的税金，但是随着国内消费没有恢复，随之减少。另外，随着国内股票交易金额的减少，证券交易税也在1年内从1万亿韩元减少至6000亿韩元，骤减了近一半。 填补国家库房的是与上班族工资挂钩的劳动所得税。截止到2月份征收的劳动所得税为18.2万亿韩元，占全体国税的29.8%。与1年前相比，增加了2.6万亿亿韩元。据分析，这是受到年初支付奖金的企业增多的影响。 政府解释说，目前还没有引进法人税等主要税种，因此掌握一年税收的轮廓还为时尚早。也就是说，要仔细观察法人税3、4月份的征税情况。截止到2月份，法人税达到4.2万亿韩元，比1年前的业绩增加了7000亿韩元。 但是，在今后剩下的时间里，法人税税收很有可能达不到预期水平。这是因为戒严政局以后，政治混乱对经济产生了很大的影响，而源自美国的贸易战争也给对外经济环境蒙上了一层乌云。受去年内需不振和经济萧条的影响，企业的营业利润正在接连减少，韩国经济增长率也在下调。 因此，继发生大规模税收漏洞的2023年和去年之后，今年税收不足很有可能再次成为现实。最近2年间，法人税并没有像政府预想的那样征收。再加上最近收入高而不按时缴纳税金的艺人等的逃税行为也给国家财政带来了负担。 随着其他经济主体缴纳的税金减少，预计今后税收的相当一部分将依赖于上班族。仅去年，劳动所得税就征收了61万亿韩元，占全体税收的18.1%。这比一年前增加了0.9个百分点，创下了历史最高值。而15年前，劳动所得税在国税收入中所占的比重仅为8%左右。

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