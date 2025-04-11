每逢宪法法院法官结束任期就出乱子……制度亟待改善. April. 11, 2025 07:29. . 代行总统职权的韩德洙突然提名即将于18日卸任的宪法法院法官文炯培和李美善的继任者，引起了争议，法律界呼吁采取紧急措施，防止每次法官任期结束时都会出现的混乱。有必要参照国外案例，有限度地延长现任法官的任期，直至任命继任者，从而加强宪法法院的稳定性。 韩国《宪法》规定，宪法法院法官的任期为六年，任期结束后立即离职。继任者任命的延迟不可避免地会导致法官职位的空缺，尤其是当国会推荐的3名法官的任命因执政党和在野党之间的分歧而延迟时更是如此。去年10月前宪法法院院长李悰锡等国会推荐名额的3名法官卸任后，直到今年1月赵汉昌和郑桂仙两名法官上任为止，宪法法院以“六人体制 ”运行了两个多月。2011年曹大铉法官卸任后，法院也曾出现过长达14个月的空缺。 虽属特殊情况，但在总统被停职或缺位期间，可能会出现因属于总统推荐名额的法官任期届满而卸任的情况。宪法对此没有明确规定，宪法学界很多人认为代行总统职权者只能起到“维持现状”的作用，因此弹劾朴槿惠时，时任代行总统职权的黄教安没有任命宪法法院院长朴汉彻的后任。但是这一次，韩德洙代行以阻止宪法法院出现空白为名强行进行涉嫌违宪、越权的提名，引发了争议。 根据《宪法》规定，审理案件所需的法官人数最少为7人，但一两名法官的意见就能决定违宪与合宪、维持与驳回的区别，因此在法官缺员的情况下做出的决定，其合法性会受到质疑。在德国，当宪法法院法官任期届满时，将继续任职直到继任者被任命。不过，如果议会在任期届满后两个月内未能选出继任者，宪法法院就会推荐一名法官候选人。这是为了防止政界故意延长特定法官的任期。奥地利等国则设有后备法官，以便在出现空缺时填补。一些人建议，应明文规定国会名额3名法官的推荐权分配，以防止在选择继任者时出现延误。国会应立即制定具体措施，确保宪法法院不会因任命法官出现问题而瘫痪或成为争论的焦点。

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