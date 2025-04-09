美国学者：“美中相互依存……不会用战争自取灭亡”. April. 09, 2025 07:45. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 国际政治学界著名学者、美国哈佛大学行政研究生院教授格雷厄姆·艾利森（85岁，照片）认为，虽然不能排除美国和中国的关税纷争演变成战争的可能性，但考虑到两国在多个领域处于相互依存关系，战争并非必然。不过他也警告，如果两国政府选择“竞争”而不是“合作”，将会发生历史上最激烈的“修昔底德陷阱”。 据香港《南华早报》报道，艾利森当地时间6日出席在哈佛大学举行的中国论坛，一再强调两个强国在经济、金融、气候等主要领域是相互依存的。 他表示，冷战时期面临核战争威胁的美国和苏联也因恐惧“相互破坏”而避免了极端矛盾，这一教训也适用于现在的美国和中国。但尽管如此，如果两国选择竞争，双方都会陷入巨大的困难。 修昔底德陷阱源于公元前5世纪爆发伯罗奔尼撒战争的希腊城市国家斯巴达和雅典的对立。当时希腊最强的斯巴达被迅速崛起的雅典陆续抢走资源和人才后，展开了战争。经过血战，两个国家全部没落，渔翁得利的马其顿占据了整个希腊。 以当时记录这一过程的著名历史学家修昔底德的名字命名，原有霸权国家和新兴强国的对立演变成战争的过程被称为“修昔底德陷阱”。艾利森在2017年的著作《预定的战争》中，将现有霸权国美国和新兴强国中国的矛盾比喻为这一矛盾。 不过，最近两国的矛盾正在日益激化。美国总统特朗普7日表示，将对中国征收104%的关税。美国副总统万斯3日在福克斯新闻台不加掩饰地指责中国称：“我们从中国‘乡巴佬’那里借钱买东西。那个东西是中国乡巴佬制造的。” 中国官方英文报纸《环球时报》8日批评说：“这是令人震惊的发言。”中国外交部同一天也指出：“美国副总统说出这样无知又缺乏礼貌的话，令人诧异，也感到悲哀。”

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