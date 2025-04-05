随着“弹劾迷雾”的消失，汇率骤降……时隔一个月跌至1430韩元左右. April. 05, 2025 07:14. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 随着对前总统尹锡悦的罢免决定，部分政治不确定性被消除，韩元兑美元汇率时隔一个月跌至1430韩元左右。国内股市反复涨落，呈现出过山车行情，但由于担心美国提高半导体关税，下跌了近1%。 4日，在首尔外汇市场，韩元兑美元汇率比前一天下跌32.9韩元（韩元升值），以1434.1韩元收盘。以下午3时30分收盘价为准，这是自2月27日（1433.1韩元）以后，时隔一个多月再次突破1430韩元大关。 由于担心美国经济萧条，美元价值下降，宪法法院引用对尹锡悦前总统的弹劾，汇率进一步下降。衡量美元对主要六国货币的美元指数比前一日下跌2%以上，跌至101.26。 韩国综合股价指数（KOSPI指数）受美国关税炸弹的影响，外国人开始净抛售，比前一天下降了1.46%，以2450.49出发。但是在宪法法院宣判之前转换为上升趋势，在宪法法院宣判途中突破了2500点。受美国总统唐纳德•特朗普表示不久后将对半导体征收品种关税的影响，外国人抛售势头增强，宪法法院宣判后下降幅度扩大到1%。收盘时，降幅减少，比前一天下降0.86%，以2465.42收盘。KOSDAQ（创业板）收盘时比前一交易日上涨0.57%。 另外，副总理兼企划财政部长官崔相穆当天继宏观经济•金融悬案座谈会（F4）后，又召开了经济关系长官会议。在当天的会议上，韩国政府表示“今后两个月里，经济部门将成为一个团队，全力稳定地管理经济，坚守国家信誉”，表示将致力于国会通过4月份的追加更正预算（追更）案。

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