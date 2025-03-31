只要青年持续不安，生育率回升就会止步于“昙花一现”. March. 31, 2025 07:55. . 今年1月出生的婴儿为2.3947万名，同比增加了11.6%。这是自2015年以后，时隔10年1月新生儿首次增加。继去年合计生育率（一名女性一生中预计生育的平均新生儿数）达到0.75名，时隔9年出现反弹之后，人们期待生育率能持续回升。 去年6月宣布“人口紧急状态”，全力推动生育率回升政府也喜出望外。在处理人口危机的政府部门中，也有人自我评价说：“取得了生育率回升等载入史册的成果。” 没有必要贬低政府的努力。但现在高兴还为时尚早。不少专家分析，生育率回升背后是人口效应和疫情基数效应。新生儿较多的“回声潮一代”（1991~1996年出生）进入了结婚、生育适龄期，因新冠病毒疫情而减少的婚姻增加，导致生育率增加。 如果这种效果消失，生育率随时都有可能再次下降。如果不想只依靠自然增加效果，就要好好复盘过去近10年的“生育罢工”背景。 让我们把时钟拨回到10多年前吧。合计生育率从2016年（1.17名）开始减少。这是年轻人对结婚和生育的负面认识大幅扩散的时期。当时2030一代对政府的不信任和要各自逃生的不安情绪非常高涨。2014年的岁月号惨案加深了人们对“国家不负责国民安全”的不信任。把韩国比喻成地狱的“地狱朝鲜”一词非常流行。即使努力也无法改变的青年层的挫折感，反映到了根据父母的经济能力，把自己的身份分为金汤匙和土汤匙等的“勺子阶级论”上。 此后情况也没有好转。由于房地产政策失败导致房价暴涨，年轻人的失落感进一步增大。最终，他们的选择迅速转向了非婚而不是结婚、丁克（双职工但不生孩子的家庭）而不是生育。在此期间，合计生育率从2015年的1.24名下降至2019年的0.92名。可以说，这是将超低生育率固定化的“失去的5年”。前低生育高龄社会委员会副委员长金英美（音）表示：“这是全国向青年们发出‘不要生孩子’的信号”，“这是分析韩国生育率下降原因的最重要时期。” 现在青年层感受到的不安和挫折也大同小异。虽然被仅看题目就令人气馁的政治新闻所掩盖，没有受到关注，但上个月不工作或不进行求职活动的15~29岁青年人口首次超过了50万人。去年私教育费达到了历史最高值29万亿韩元。将国民一分为二的分裂政治、让人对结婚•生育犹豫不决的经济社会指标向青年层发出了“不要生孩子”的信号。 提高生育率的疫情基数效应现在已经处于“终结”状况，在人口效果方面，回声潮一代停留在平均生育年龄（33.6岁）的未来4~5年是最后一次。这是政府认为克服低生育率的“黄金时间”的时期。像政府投入资源、改善制度一样重要的是减少青年不安。只有这样，才不会重复“失去的O年”。

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