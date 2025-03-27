美国国家情报局：“金正恩无意通过谈判弃核”. March. 27, 2025 08:31. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美国国家情报局评价说，朝鲜国务委员长金正恩无意通过谈判放弃核等战略武器，随时准备再次进行核试验。有分析认为，美国特朗普政府认为朝鲜没有无核化意志。还有分析认为，如果美国寻求与朝鲜重启对话，可能会把焦点放在“先重启对话-后谈判”“冻结核设施及裁军”上。特朗普总统在再次执政后，曾数次表现出与金正恩重启对话的意志。 美国国家情报局当地时间24日在《2025年年度威胁评估报告》中表示：“金正恩认为战略武器是政权安保和国家自尊心的保障。”报告称，“朝鲜正在增加核弹头的拥有量，改善弹道导弹技术”，并提到了去年3次发射高超音速中程弹道导弹的事例。美国国家情报局是总管中央情报局和联邦调查局等美国主要情报机关的最高机关。此次报告是特朗普第二届政府上台后首次发表的，很有可能对今后美国制定对朝鲜政策产生不小的影响。 美国参议院情报委员会主任塔尔西·加巴德当天表示：“朝鲜很有可能做好了随时再次进行核试验的准备。为了用作今后谈判的杠杆，朝鲜将继续试射洲际导弹。”他还说：“金正恩正在追求能够瞄准美国同盟国、甚至美国本土的更强大的战略、传统战斗力。他希望通过此举强化谈判力和地位，获得‘事实上核能力拥有国’的地位。” 上述报告认为，朝鲜还保留了生化武器等能力，在发生各种冲突时，可以通过秘密攻击等方式将生化武器用于美国和美国盟友。报告预测称，朝鲜不仅有在西部海域“北方界线”附近进行挑衅的可能性，如果金正恩认为需要更强有力的信息，可能会展开更致命的“不对称活动”。 报告还指出了朝鲜面临的困难。报告称，特别是，由于金正恩的强烈控制欲望和攻击性政策，整个朝鲜社会正在遭受孤立，并预测“克服损害国家经济生存力的状况将面临困难”。

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