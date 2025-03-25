演员朴宝剑：“饰演稳重、诚实的父亲角色，非常珍贵的经验”. March. 25, 2025 07:34. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “我认为‘卷心菜很甜’的台词中反映了宽植这个人物的性格特点。” 演员朴宝剑（32岁•照片）24日在首尔永登浦区某酒店接受采访时这样表达了Netflix电视剧《苦尽柑来遇见你》中主人公宽植的感情。 宽植从小就一直关注爱纯（IU饰演），是守护在她身边的人物。用在市场上卖卷心菜等行动来表达对爱纯的爱意。 “对爱纯的保护、支持和信任都包含在这句话中。台词很短，不知道该怎么表达。” 朴演员将为了家人而献身的父亲宽植称为“稳重、诚实的人”。他是第一次扮演父亲的角色。他说：“一个生命体望着我的设定本身就很珍贵。”但是在剧中半部经历了痛苦的家族史，观念逐渐崩溃。 朴演员说：“虽然不知道该怎么表达这种感情，但希望父母能感受到一点悲伤”，“拍摄当时下着小雨。所有的一切都和感情重叠，什么都没做就站在那里。” 据在线视频服务（OTT）排名网站Flix Patrol透露，《苦尽柑来遇见你》在Netflix TV秀领域排名世界第四。他说：“人们相信像宽植一样默默生活的他们的存在”，“这部电视剧展现了有这样的人，所以更有意义。” 当被问到“这次作品会在自己的人生中留下怎样的季节”时，他微微一笑。 “现在我人生的季节就像春天一样。通过这部作品，内心正在重新绽放着某些东西。”

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