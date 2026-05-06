特朗普：“韩国应加入霍尔木兹行动” VS 韩国：“慎重考虑”

美国总统特朗普当地时间4日在“真实社交”平台上写道：“伊朗在‘自由计划’相关行动中，向部分无关的国家发动了攻击。其中也包括韩国货船。”他说，“现在好像到了韩国加入这项任务的时候”，主张韩国应该在伊朗战争中帮助美国。他在同一天接受ABC的电话采访时表示：“有人向韩国船舶开火。韩国应该采取点什么措施。”分析认为，特朗普的表态证实，当天早些时候停泊在中东原油运输通道霍尔木兹海峡的韩国HMM所属货轮“树”号发生爆炸事故，是遭到伊朗袭击所致，同时事实上是在向韩方施压，要求韩方派兵。美国为了能让被困在霍尔木兹海峡的各国船只平安离开，4日起动员美军展开行动。这是为了稳定因战争而上涨的国际油价，最大限度地向伊朗施压，打破胶着局面。有分析认为，特朗普当天公开提到韩国，表明今后他将以该行动的名义要求韩国派遣军舰等积极支援。对于韩国政府来说，派兵是还要承受与伊朗发生武力冲突的决定，因此负担很大，但也不能完全无视派兵要求。不久前，特朗普对不配合伊朗战争的德国表示不满，甚至作出了裁减5000名驻德美军的决定。但青瓦台人士5日原则性地表示：“对于美方提出的霍尔木兹海峡相关提议，考虑到韩半岛的应对态势和国内法律程序等，正在进行讨论。韩美之间就包括霍尔木兹海峡在内的主要海上交通路线的稳定利用问题，继续保持密切沟通。”此外，围绕霍尔木兹海峡的紧张气氛达到了最高潮。管辖中东的美军中央司令部司令布拉德·库珀4日表示，得到美国海军支援的两艘商船成功通过了霍尔木兹海峡。在此过程中，美国陆军阿帕奇直升机击沉了威胁该商船的6艘伊朗小型军用高速艇，美国海军舰艇还击落了伊朗的巡航导弹和无人机。伊朗主张，美国攻击的不是快艇，而是本国民间船舶。伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡威胁说：“将用武力阻止违反我们原则的船舶。”伊朗4日还向阿拉伯联合酋长国进行了导弹和无人机攻击。这是4月8日美国和伊朗停战以来伊朗首次对中东亲美国家发动攻击，有人担心美国和伊朗的对立正在走向全面战争。华盛顿=常驻记者申晋宇、朴训翔记者 niceshin@donga.com、tigermask@donga.com