朝鲜在宪法中首次明示金正恩核武使用权，新设领土条款，删除“统一、民族”概念

朝鲜在3月修订的宪法中增设领土条款，并删除有关统一的表述。修改后的宪法中还包括国务委员会委员长金正恩（照片）授权国家核武力指挥机构使用核武器的条款。宪法明文规定所谓“核扳机”体系的法律依据：如果金正恩受到攻击，可以自动发射核武器。统一部6日在记者团座谈会上公开了朝鲜新宪法，新宪法新设领土条款。宪法第二条明确规定：“朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）的疆域，包括北边与中华人民共和国（中国）和俄罗斯联邦、南边与大韩民国接壤的领土和以此为基础设定的领海和领空。”朝鲜还删除了原宪法中的统一、民族等概念。朝鲜此前宣布“敌对两个国家”政策，现在又通过宪法规定南北是接壤的两个国家。这是1948年朝鲜建立政权之后，首次在宪法中写入领土条款。这与将整个韩半岛规定为领土的大韩民国宪法第三条背道而驰，再加上南北边界存在分歧，因此有人担心这会导致南北之间的冲突。朝鲜在宪法第八十九条中明确规定：“朝鲜民主主义人民共和国核武装的指挥权归国务委员会委员长所有”“国务委员长可以授权国家核武装指挥机构使用核武装”。分析认为，这是在强调国务委员会委员长金正恩对朝鲜核问题的垄断性权限，并明确表示在发生紧急情况时可以进行核打击。把核武器使用权写入宪法是史无前例的。梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤表示：“朝鲜把核使用权升级为宪法，明确规定授权，是为了先发制人进行核攻击、迅速打击。如果发生意外，即使金（正恩）委员长不作出决定，也可以自动开始核战争。”另一方面，有评价认为，朝鲜修订宪法删除了序言中的“金日成、金正日宪法”一词，强化了国务委员长的权限，巩固了金正恩的唯一领导体制。權五赫 hyuk@donga.com