“金建希案二审”法官被发现身亡，留下“对不起”遗书

韩国前总统尹锡悦的夫人金建希涉操纵德意志汽车股价、收受统一教金物品等嫌疑一案的二审主审法官申宗旿（55岁）6日在首尔市瑞草区法院大楼被发现身亡。据首尔瑞草警察署透露，申宗旿当天凌晨1点左右在首尔瑞草区首尔高等法院大楼5楼露天露台被发现死亡。警方在当天零时20分左右接到家属的报案后，赶到办公楼与消防及法院办公楼工作人员进行联合搜查，发现了申宗旿。警方综合闭路电视等情况判断为坠落导致的死亡，并推测死亡时间是从5日下午到发现死亡的6日凌晨1点之间。据悉，在现场，在申宗旿的衣服里还发现了意为“对不起，我自行离开”的简短遗书。据悉，遗书没有提及不久前的审判。警方表示：“到目前为止还没有发现犯罪嫌疑点，今后将继续调查事件经过。”申宗旿从今年2月6日起担任金建希案二审主审，4月28日判处金建希有期徒刑4年。金建希所涉股价造假、尹前总统任期开始前从统一教收受802万韩元香奈儿包等嫌疑在一审中被判无罪，二审时被推翻为有罪，宣判刑量增加。1月28日的一审法庭判处金建希有期徒刑1年8个月。金建希特检法将二审宣判期限定为“自一审宣判日起3个月以内”，二审宣判在受理诉状81天后进行。申宗旿1971年出生于首尔，毕业于首尔尚文高中和首尔大学司法系，之后在第27期司法研修院结业。他于2001年作为首尔地方法院议政府分院法官开始法官生涯，先后在首尔西部地方法院、大法院审判研究官、首尔高等法院、大邱高等法院等工作，今年2月再次被调到首尔高等法院，在负责腐败事件的刑事15部任职。他在2022年10月裁定，国家人权委员会驳回“强迫遣返案”陈情的做法不当。此外，他还被选为首尔地方律师会评选的“2023年优秀法官”。据悉，申宗旿是重视原则的刑事裁判专家。大学同窗的一名庭长法官说：“作为长期负责刑事审判的专家，他不惜一切代价认真工作。人品也很优秀，在前后辈之间很有威信。”目前在首尔高等法院任职的另一名法官表示：“平时不怎么表露辛苦。随着特检案的聚集并新设内乱专门法庭，刑事15部的业务负担确实很大。”宋惠美记者、金多仁记者 1am@donga.com、daout@donga.com