光州女高中生遇害案嫌疑人供称作案前两天起便持凶器游荡

光州警方6日透露，在光州市中心杀害素不相识的女高中生并致男高中生受伤的20多岁嫌疑人，作案两天前起便携带凶器在街头徘徊。警方目前侧重调查其计划犯罪的可能性，并追查作案动机及经过。光州光山警察署当天表示，嫌疑人张某（24岁）作案所用的一把长约40厘米的厨房用刀，在光州光山区月溪洞一处公园停车场被发现。张某涉嫌于前一日零时11分许，在月溪洞街头杀害一名女高中生（17岁），并向试图制止的男高中生（17岁）挥刀意图杀害。张某在作案后逃逸，不久在自家附近被捕。落网时，除作案凶器外，他还持有另一把凶器。警方追踪其逃逸路线，找到了作案凶器。据悉，张某在接受警方调查时供述称“作案两天前就从家里拿上凶器随身携带”。据调查，他在两天里以驾车和步行方式，在光州市区一带徘徊。张某还称：“曾想做出极端选择，考虑过四五种方式。”警方以张某两天来街头徘徊等情况为依据，正在审视其计划犯罪的可能性。关于张某是否存在精神异常，警方表示“在数小时的调查过程中，他较为冷静地陈述了自己的立场”。此前，张某曾对警方声称：“因为活得没意思，想自行了断”，“偶然多次遇见受害女学生，冲动之下犯了罪”。警方当日下午对张某申请了拘捕令。逮捕必要性审查定于7日进行。警方还将于近期召开个人信息公开审议委员会，决定是否公开张某的个人信息。光州警察厅解释称：“考虑到犯罪的重大性等，判断其属于个人信息公开审议对象。”李亨胄 peneye09@donga.com