韩国综合股指一年内涨至3倍，达到7384……上涨引擎和风险都是半导体



韩国综合股指（KOSPI）涨到了7000点。三星电子、SK海力士“半导体两大巨头”牵引的综合股指市价总额也在13个月内增至3.2倍。虽然投资者们对股价暴涨欢呼雀跃，但不久后有可能达到顶点后下跌的不安感也同时增大。美国和伊朗围绕霍尔木兹海峡的对峙状态也是动摇股市和实体经济趋势的危险因素。



6日，韩国综合股指比前一个交易日上涨6.5%，以7384.56收盘。继2月25日史上首次突破6000点大关后，时隔70天，综合股指再次突破7000点大关。动力仍然是半导体。散户和机构为实现获利回吐而抛售的半导体股票，被外资大量买入，从而推高了股价。三星电子上涨14.6%，超过26万韩元，SK海力士上涨10.9%，突破160万韩元大关。三星电子还加入了“市值1万亿美元俱乐部”。这是继台湾台积电之后的亚洲第二家。



韩国政府从去年起推进的“增值”政策、与人工智能大转换相吻合的“半导体超级周期”，是韩国股市爆发性增长的原因。进入今年以来，韩国综合股指上涨率为75.2%，在二十国集团股市中居首位。1年前的股价净资产比率为0.89倍、明显低于主要国家的股价净资产比率（PBR）超过2倍，摆脱了慢性“韩国折扣”。有评价称，从史无前例的半导体营业利润引领的“业绩行情”来看，韩国资本市场的体质完全发生了变化。



但是，过度依赖三星电子、SK海力士的“双引擎”也是危险因素。两支股票在韩国综合股指中所占的比重超过了40%。虽然包括高带宽存储器（HBM）在内的存储器半导体的繁荣将持续相当长的一段时间，但海外人工智能数据中心的投资、建设出现差池等小新闻也让股市动荡，变动性增大。



中东战争也似停非停地持续着。由于全球原油库存量急剧减少，即使战争结束，6月份国际油价也将不可避免地暴涨。韩国4月份的消费者物价上涨率为2.6%，是21个月以来的最高值。如果中央银行为应对物价上涨开始上调基准利率，与高利率相克的股市将难以避免冲击。现在是投资者们平抑兴奋重归冷静的时候。

