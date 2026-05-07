《阿里郎》响彻佛罗里达夜空



“阿里郎，阿里郎，阿啦里呦~~”



上月25日（当地时间），美国佛罗里达州坦帕的雷蒙德•詹姆斯体育场。这个平日里充斥着美式橄榄球粗重喘息和猛烈撞击声的场所，上演了一幕十分“陌生又熟悉”的场景。6万多人聚集而成的巨大“紫色海洋”，正是防弹少年团（BTS）的世界巡演。演出中火热的音乐短暂停歇，韩国民谣的旋律悄然流淌。



对韩国人而言，即便只听旋律也能辨别，是《阿里郎》。但真正令人惊讶的是下一个瞬间。蓝眼睛的青年、戴着头巾的少女，甚至上了年纪的白人观众，齐齐放声高唱《阿里郎》。不分国籍与种族，共唱《阿里郎》的“大合唱”。一时间，这里仿佛不是韩国流行音乐的舞台，而是铺展开一场庄严的传统仪式。



且平复激动，细想想。《阿里郎》虽是一首浸透韩民族情绪的歌曲，但即使是韩国人，也很难说它是日常喜爱哼唱的曲子。这样的民谣，异国年轻人却能将发音和音准都准确地记唱，这岂是寻常之事。美国《纽约时报》曾评价防弹少年团的《阿里郎》是“韩国软实力向世界升起的烽火”，那一刻正是这句话的准确印证。



据Big-Hit音乐方面称，《阿里郎》大合唱在坦帕为期三天的巡演中始终不断。从数量上看，有超过18万名观众知晓《阿里郎》、记住了它，并能开口歌唱。这展现出韩国文化正步入新的阶段。它已不仅是一件制作精良的产品，更扮演着共享韩国人固有价值观念的共同体角色。



实际上，防弹少年团的粉丝群体“阿米（ARMY）”并不止于消费音乐。他们认同并实践防弹少年团的哲学，形成所谓的一个“生态系统”（美国《哈佛商业评论》语）。他们为反种族歧视运动捐款，开展环保活动，宣扬接纳彼此的差异。“弃我而去的郎君，出了门不到十里路，你会想家”，这其中的哀伤他们能理解几分不得而知。但他们努力去回味、去接纳这些歌词。



谈论韩国文化时，人们常言“最韩国的就是最世界的”。不过，这恐怕需要有形成共鸣的“连接的美学”（美国耶鲁大学教授格雷丝•卡奥语）作基础才有可能。看看防弹少年团融入《阿里郎》的歌曲《Body to Body》的歌词：“from everywhere to Korea。枪、刀、键盘都收起来。人生短暂，清空仇恨……再靠近些 skin to skin。”防弹少年团试图用音乐为阿米提供可以依靠的安息处，而《阿里郎》就驻留其中。



防弹少年团等韩国流行乐歌手的过人之处，并不仅仅在于他们是承载韩民族认同的文化向世界各地传播的尖兵。得益于他们，韩国人创造的内容正在世界某处，成为抚慰他人生活的支撑。甚至让遥远土地上陌生的民谣，披上共情的外衣，给异国他乡的青年带去慰藉。



再度回想坦帕的夜空。防弹少年团计划到明年3月，在34座城市举行85场世界巡演。这意味着今后还将酝酿约80次这般令人心潮澎湃的景象。也许，他们的合唱是在反问我们：不是要沉醉于“国荣”之中，而是问韩国是否已准备好以韩国文化为媒介与世界携手。在这充满愤怒与憎恶的时代，他们正如此伸出援手。《阿里郎》，是再次抛给我们的提问。

