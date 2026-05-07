伊朗：“通过霍尔木兹海峡应事先得到许可”……美国和海湾国家再次推进联合国安理会决议

伊朗正式宣布对霍尔木兹海峡实行“通行事先许可制”。对此，美国、沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等海湾主要国家决定重新推进内容为“如果伊朗不答应开放霍尔木兹海峡将予以制裁”的联合国安理会决议案。伊朗国营新闻电视台当地时间5日报道，伊朗当局为了控制和管理通过霍尔木兹海峡的船舶，开始启动主权海上交通限制。据此，所有想要通过霍尔木兹海峡的船舶都必须通过电子邮件等方式与伊朗当局进行沟通，事先获得通行许可。与此同时，伊朗议会为了将霍尔木兹控制权法制化，正在进行追加措施。特别是，伊朗革命卫队5日再次警告称，以试图通过霍尔木兹海峡的船舶为对象，必须利用伊朗事先指定的航线，如果违反该规定，将面临军事应对。革命卫队海军司令部批评美国“自由计划”行动，称“穿越海峡的唯一安全航道只有伊朗此前公布的通道”，并警告说：“船舶通过其他途径脱离是不安全的，如果脱离，将面临革命卫队海军的坚决措施。”对此，当天美国、沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林决定重新推进联合国安理会决议案，其主要内容为，如果伊朗不开放霍尔木兹海峡，将予以制裁。美国未经安理会批准就对伊朗实行打击，现在则想通过安理会在外交上孤立伊朗，以确保其正当性。路透社报道说，美国在上个月因中国和俄罗斯行使否决权而流产的决议案中，调整了使用武力相关语句，并补充了支援构筑人道主义通道等内容。美国计划在8日之前传阅安理会决议草案，然后于下周进行表决。在这种情况下，有人担心伊朗和阿联酋的矛盾再次激化，会对结束战争谈判等产生影响。阿联酋在“自由计划”行动实施第一天的4日表示，为应对来自伊朗的导弹和无人机攻击，启动防空网展开了应对。但伊朗5日表示，阿联酋的上述宣布是虚假的，“如果以此为借口发动攻击，将进行报复”。柳根亨 noel@donga.com